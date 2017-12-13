Дочь и зять Раимбека Баталова с размахом провели обряд «Кыркынан шыгару»

Мероприятие прошло в одном из лучших ресторанов южной столицы, где собрались только близкие друзья и родственники супругов.

Дресс-код — строго национальная одежда, на стол подавались блюда исключительно из казахской кухни, даже интерьер ресторана напоминал древний дворец со стражей и троном.