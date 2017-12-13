Дочь и зять Раимбека Баталова с размахом провели обряд «Кыркынан шыгару»
В семье Шокана Маратулы и Анели Баталовой радостное событие. Супруги провели обряд сыну — «Кыркынан шыгару». Малышу исполнилось 40 дней.
В семье Шокана Маратулы и Анели Баталовой радостное событие. Супруги провели обряд сыну — «Кыркынан шыгару». Малышу исполнилось 40 дней.
Мероприятие прошло в одном из лучших ресторанов южной столицы, где собрались только близкие друзья и родственники супругов.
25 октября супруг Анель Баталовой Шокан Маратулы сообщил своим поклонникам радостную новость о том, что он стал отцом. Своего первенца счастливые родители назвали необычным именем — Алимхан.