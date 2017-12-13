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07:44 (мск), источник: 365info.kz

Дочь и зять Раимбека Баталова с размахом провели обряд «Кыркынан шыгару»

В семье Шокана Маратулы и Анели Баталовой радостное событие. Супруги провели обряд сыну — «Кыркынан шыгару». Малышу исполнилось 40 дней.

Мероприятие прошло в одном из лучших ресторанов южной столицы, где собрались только близкие друзья и родственники супругов.

Дресс-код — строго национальная одежда, на стол подавались блюда исключительно из казахской кухни, даже интерьер ресторана напоминал древний дворец со стражей и троном.

25 октября супруг Анель Баталовой Шокан Маратулы сообщил своим поклонникам радостную новость о том, что он стал отцом. Своего первенца счастливые родители назвали необычным именем — Алимхан.

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