Назарбаев спустился к сцене, чтобы пожать руку Алтынай Жорабаевой

«Воспоминания госконцерта! Концерт, посвященный 20-летию нашей столицы! Как здорово, когда ценят труд! 01 поздравил с концертом и сказал добрые пожелания! Дорогие слушатели, пусть Аллах будет довольным вашими теплыми чувствами. Что я прошу от Всевышнего — быть благородной. Папа и мама, тысячи вам благодарностей за то, что родили меня, всем спасибо», — написала певица.