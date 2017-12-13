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07:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыто условие долгой жизни

Долгожители среди деревенских жителей в Италии отличаются позитивным отношением к жизни, трудолюбием, упорством и крепкими связями с семьей, религией и родной землей. Это выяснили ученые Римского университета Ла Сапиенца и Калифорнийской школы медицины в Сан-Диего, которые опубликовали статью в журнале International Psychogeriatrics.

Источник: Reuters

По мнению специалистов, выявленные психологические особенности являются одним из факторов долгой жизни.

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В исследовании приняли участие 29 пожилых людей и их 51 родственник из девяти деревень в регионе Чиленто на юге Италии. Самым старым добровольцам исполнилось 90−101 год. Ученые оценили показатели психического и физического здоровья, а также провели интервью, в ходе которого участники рассказали о личной жизни, важных для них событиях и убеждениях.

Оказалось, что у долгожителей психическое здоровье было лучше, чем у более молодых членов их семей в возрасте 51−75 лет. Они демонстрировали оптимизм, уверенность в себе, стрессоустойчивость и хорошие навыки принятия решений. Кроме того, они были верны своим убеждениям, успешно преодолевали жизненные трудности и не беспокоились о том, что думали окружающие.

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