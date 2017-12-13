Раскрыто условие долгой жизни

В исследовании приняли участие 29 пожилых людей и их 51 родственник из девяти деревень в регионе Чиленто на юге Италии. Самым старым добровольцам исполнилось 90−101 год. Ученые оценили показатели психического и физического здоровья, а также провели интервью, в ходе которого участники рассказали о личной жизни, важных для них событиях и убеждениях.

Оказалось, что у долгожителей психическое здоровье было лучше, чем у более молодых членов их семей в возрасте 51−75 лет. Они демонстрировали оптимизм, уверенность в себе, стрессоустойчивость и хорошие навыки принятия решений. Кроме того, они были верны своим убеждениям, успешно преодолевали жизненные трудности и не беспокоились о том, что думали окружающие.