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10:34 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Московском зоопарке планируют построить павильоны с искусственным климатом

В Московском зоопарке планируют построить два новых павильона — «Арктику» и «Амазонию». Объекты появятся в разных частях зоосада.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Павильон «Арктика» расположится на новой территории на месте вольера с белыми медведями и «Зоодепо», которые будут демонтированы. А павильон «Амазония» построят на старой территории зоопарка. Его возведут на месте павильона «Кошки тропиков» с захватом территории еще нескольких вольеров, которые устарели и тоже будут демонтированы.

В новых павильонах создадут условия для круглогодичного пребывания диких животных. Обитатели демонтированных павильонов и вольеров переедут в новые.

Климатические условия в «Амазонии» и «Арктике» максимально приблизят к природным.

«Подобных сооружений с климатическим управлением нет ни в одном из российских зоопарков, нет их и в зоопарках стран бывшего Советского Союза. Мы ориентировались на опыт Германии, Нидерландов и Австрии. Новые павильоны станут окном в другие природные зоны, другой климат. Нам предстоит большая работа по планированию, проектированию, поиску финансовых вложений, а также проведению строительно-монтажных работ», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Строительство этих комплексов позволит нам создать максимально комфортные условия для наших животных, а также даст гостям Московского зоопарка уникальную возможность побывать в жаркой и влажной Южной Америке или в морозной и суровой Арктике в любое время года.
Светлана Акулова
Генеральный директор Московского зоопарка
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По ее словам, сейчас разрабатывается общая концепция строительства, идут переговоры с потенциальными компаниями-подрядчиками. На 2018 год запланировано проектирование павильонов, завершить строительство рассчитывают к 2021 году.

В павильоне «Амазония» поселятся животные, которые в естественной среде обитают на территориях с тропическим и субтропическим климатом: тапиры, ягуары, ламантины, черепахи, змеи и ящерицы. Здесь высадят более сотни видов деревьев, цветов и кустарников. В любое время года в «Амазонии» будет держаться температура плюс 24−26 градусов. А в «Арктике» планируется разместить белых медведей, полярных сов, песцов и представителей ихтиофауны холодных северных морей. Круглый год температура здесь будет держаться от минус пяти до минус семи градусов.

Чтобы посетители смогли с комфортом гулять по павильону, при входе им будут выдавать теплые пледы и варежки.

Работы по благоустройству и восстановлению инфраструктурных объектов, зданий и павильонов, начатые в Московском зоопарке в прошлом году, продолжаются. В этом году на старой территории после реконструкции открылась экспозиция «Скала хищных птиц», а в открытом после реставрации Доме Клюева уже проводят лекции по биологии, зоологии и искусству. Кроме того, началась реконструкция детского зоопарка. Обновленную территорию с фермой, выставочными павильонами, вольерами с альпака, авиариями — огромными вольерами для птиц и фонтаном — планируется открыть до конца 2018-го.

Источник: РИА "Новости"

В следующем году в зоосаде начнут создавать крупнейший в Европе инсектарий. Там гости смогут круглый год слушать пение сверчков и кузнечиков, наблюдать за мерцанием светлячков и полетом тропических бабочек. Коллекция московского инсектария будет насчитывать около 200 видов насекомых. Место для него уже определили — самое большое собрание насекомых в России разместят в трехэтажном здании площадью две тысячи квадратных метров на старой территории зоопарка.

До 2019 года появится новый современный павильон «Ластоногие» для морских обитателей. Здесь поселят морских львов и моржей.

С 1 декабря Московский зоопарк перешел на зимний режим работы. Он доступен для посещения с 09:00 до 17:00. Кассы зоопарка закрываются в 16:00. На вход зоосад также открыт до 16:00.

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