После ночного похолодания деревья в Новосибирске покрылись инеем
В ближайшие дни погода будет морозной.
В ближайшие дни погода будет морозной.
Покрытые инеем деревья восхитили новосибирцев утром 13 декабря.
Как пояснил
«В ближайшие дни мы ожидаем развития вторжения воздушных масс с северных широт, — рассказал Ренад Ягудин. — Температура уже понижается на 3−5 градусов в сутки».
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на вторую декаду декабря: температура ожидается выше нормы на 3 градуса. Волна холода, пришедшего сейчас в регион, будет недолгой — с середины декабря морозы должны пойти на спад.