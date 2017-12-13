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07:46 (мск), источник: АиФ Новосибирск

После ночного похолодания деревья в Новосибирске покрылись инеем

В ближайшие дни погода будет морозной.

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Источник: Аргументы и факты

Покрытые инеем деревья восхитили новосибирцев утром 13 декабря.

Как пояснил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, иней — это кристаллизация водяного пара в атмосфере. Он образуется при высокой влажности во время похолодания. По данным синоптика, сегодня ночью температура воздуха в Новосибирске опустилась до -19 градусов, по области — с -12 до -28 градусов.

«В ближайшие дни мы ожидаем развития вторжения воздушных масс с северных широт, — рассказал Ренад Ягудин. — Температура уже понижается на 3−5 градусов в сутки».

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на вторую декаду декабря: температура ожидается выше нормы на 3 градуса. Волна холода, пришедшего сейчас в регион, будет недолгой — с середины декабря морозы должны пойти на спад.

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