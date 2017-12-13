После ночного похолодания деревья в Новосибирске покрылись инеем

Как пояснил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, иней — это кристаллизация водяного пара в атмосфере. Он образуется при высокой влажности во время похолодания. По данным синоптика, сегодня ночью температура воздуха в Новосибирске опустилась до -19 градусов, по области — с -12 до -28 градусов.