В 20 южноуральских муниципалитетах отмечен рост заболевших ОРВИ
Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 10%. Случаев гриппа не зарегистрировано.
Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 10%. Случаев гриппа не зарегистрировано.
В 20 муниципальных образованиях Челябинской области зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации регионального Роспотребнадзора, с 4 по 10 декабря ОРВИ диагностированы почти у 25 тыс. южноуральцев.
«Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 10%. Случаев гриппа не зарегистрировано», — говорится в сообщении ведомства.
Рост заболеваемости зарегистрирован в 20 муниципалитетах. Так, в Челябинске за прошедшую неделю зарегистрировано около 11 тыс. случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 1,9% и ниже эпидпорога на 19,9%.
«Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей адено-, рино- и бокавирусной инфекций», — отмечают в Роспотребнадзоре.
За 50-ю неделю 2017 года заболеваемость внебольничной пневмонией соответствует уровню прошлой недели.
Санитарные врачи призывают соблюдать меры личной профилактики, избегать контакта с людьми с признаками респираторной инфекции (насморком, кашлем, чиханием), при появлении симптомов ОРВИ остаться дома и вызвать дежурного врача поликлиники.