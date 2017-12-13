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07:44 (мск), источник: dostup1.ru

В 20 южноуральских муниципалитетах отмечен рост заболевших ОРВИ

Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 10%. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В 20 муниципальных образованиях Челябинской области зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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По информации регионального Роспотребнадзора, с 4 по 10 декабря ОРВИ диагностированы почти у 25 тыс. южноуральцев.

«Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 10%. Случаев гриппа не зарегистрировано», — говорится в сообщении ведомства.

Рост заболеваемости зарегистрирован в 20 муниципалитетах. Так, в Челябинске за прошедшую неделю зарегистрировано около 11 тыс. случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 1,9% и ниже эпидпорога на 19,9%.

«Заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей адено-, рино- и бокавирусной инфекций», — отмечают в Роспотребнадзоре.

За 50-ю неделю 2017 года заболеваемость внебольничной пневмонией соответствует уровню прошлой недели.

Санитарные врачи призывают соблюдать меры личной профилактики, избегать контакта с людьми с признаками респираторной инфекции (насморком, кашлем, чиханием), при появлении симптомов ОРВИ остаться дома и вызвать дежурного врача поликлиники.

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