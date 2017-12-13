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07:54 (мск), источник: Tengrinews

5 причин пожаров в домах казахстанцев назвали в КЧС

С начала отопительного сезона в Казахстане при пожарах в жилом секторе погибло 45 человек, травмировано 63. Еще 11 человек погибли и 64 были травмированы в результате отравления угарным газом, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой официального представителя Комитета по ЧС МВД РК Руслана Иманкулова.

Среди основных причин пожаров в быту причисляют неосторожное обращение населения с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, шалость детей с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

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К нарушениям правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей относятся такие, как несоблюдение противопожарной разделки и отступки печи, сушка вещей и сырых дров, отсутствие предтопочного металлического листа, розжиг печей горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, несвоевременная чистка дымохода от образовавшейся сажи, перекаливание печей, оставленные без присмотра топящиеся печи, прогары и трещины в конструкции печи, забитый дымоход, использование неисправного печного оборудования, использование воздуховодов системы вентиляции в качестве дымовых каналов.

Как отмечается, в сравнении с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона наблюдается уменьшение количества погибших при пожарах в жилом секторе на 21 процент, травмированных — на 36 процентов, уменьшение количества погибших от отравления угарным газом на 39 процентов, травмированных от отравления угарного газа — на 59 процентов.

За последние пять дней с 8 по 12 декабря 2017 года зарегистрировано 11 случаев отравления угарным и природным газом. Среди пострадавших есть дети.

В частности, 8 декабря в районе «Есиль» Астана в жилом доме из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получил отравление угарным газом и госпитализирован в больницу ребенок 2006 года рождения.

«В селе Ивановка Бородулихинского района Восточно-Казахстанской области в частном жилом доме из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получили отравление угарным газом и госпитализированы в больницу 1 взрослый 1991 года рождения и ребенок 2015 года рождения. 9 декабря в Нуринском районе в 35-ти километрах от поселка Шубаркуль Карагандинской области на территории крестьянского хозяйства в хозяйственной постройке (баня) из-за неисправности отопительной печи на твердом топливе получили отравление угарным газом и скончались на месте женщина 1961 и мужчина 1969 года рождения», — поделился данным Иманкулов.

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