5 причин пожаров в домах казахстанцев назвали в КЧС

Среди основных причин пожаров в быту причисляют неосторожное обращение населения с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, шалость детей с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

К нарушениям правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей относятся такие, как несоблюдение противопожарной разделки и отступки печи, сушка вещей и сырых дров, отсутствие предтопочного металлического листа, розжиг печей горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, несвоевременная чистка дымохода от образовавшейся сажи, перекаливание печей, оставленные без присмотра топящиеся печи, прогары и трещины в конструкции печи, забитый дымоход, использование неисправного печного оборудования, использование воздуховодов системы вентиляции в качестве дымовых каналов.

Как отмечается, в сравнении с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона наблюдается уменьшение количества погибших при пожарах в жилом секторе на 21 процент, травмированных — на 36 процентов, уменьшение количества погибших от отравления угарным газом на 39 процентов, травмированных от отравления угарного газа — на 59 процентов.

За последние пять дней с 8 по 12 декабря 2017 года зарегистрировано 11 случаев отравления угарным и природным газом. Среди пострадавших есть дети.

В частности, 8 декабря в районе «Есиль» Астана в жилом доме из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получил отравление угарным газом и госпитализирован в больницу ребенок 2006 года рождения.