Крыло для нового самолета МС-21 из Иркутска прошло испытание на прочность
Нагрузки на кессон консоли крыла довели до предельных.
Нагрузки на кессон консоли крыла довели до предельных.
Важный этап статических испытаний кессона (силовой части) композитного крыла, создаваемого по инновационной отечественной технологии для самолета МС-21−300 из Иркутска, успешно завершили в лаборатории Испытательного центра «Прочность» ФГУП «ЦАГИ». Во время исследований на прочность нагрузки доводились до предельных — с «изгибом вверх», вплоть до разрушения конструкции. В итоге экспериментально подтверждено, что конструкция имеет дополнительный запас прочности, что обеспечит безопасность композитного крыла при эксплуатации самолета МС-21−300. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Таким образом, испытания подтвердили правильность технических решений, принятых при проектировании конструкции композитного крыла и готовность российской авиационной науки и промышленности к производству современных конкурентных на мировом рынке воздушных судов.
«Проведенные исследования показывают, что наша авиационная наука и наша промышленность создали инновационный задел, который на