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08:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Крыло для нового самолета МС-21 из Иркутска прошло испытание на прочность

Нагрузки на кессон консоли крыла довели до предельных.

Источник: IrkutskMedia.ru

Важный этап статических испытаний кессона (силовой части) композитного крыла, создаваемого по инновационной отечественной технологии для самолета МС-21−300 из Иркутска, успешно завершили в лаборатории Испытательного центра «Прочность» ФГУП «ЦАГИ». Во время исследований на прочность нагрузки доводились до предельных — с «изгибом вверх», вплоть до разрушения конструкции. В итоге экспериментально подтверждено, что конструкция имеет дополнительный запас прочности, что обеспечит безопасность композитного крыла при эксплуатации самолета МС-21−300. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Таким образом, испытания подтвердили правильность технических решений, принятых при проектировании конструкции композитного крыла и готовность российской авиационной науки и промышленности к производству современных конкурентных на мировом рынке воздушных судов.

«Проведенные исследования показывают, что наша авиационная наука и наша промышленность создали инновационный задел, который на два-три года опережает существующие мировые технологии в области композитных авиаконструкций. Наработанный в проекте МС-21 опыт, я уверен, будет востребован в мире», — отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

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