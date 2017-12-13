Крыло для нового самолета МС-21 из Иркутска прошло испытание на прочность

Важный этап статических испытаний кессона (силовой части) композитного крыла, создаваемого по инновационной отечественной технологии для самолета МС-21−300 из Иркутска, успешно завершили в лаборатории Испытательного центра «Прочность» ФГУП «ЦАГИ». Во время исследований на прочность нагрузки доводились до предельных — с «изгибом вверх», вплоть до разрушения конструкции. В итоге экспериментально подтверждено, что конструкция имеет дополнительный запас прочности, что обеспечит безопасность композитного крыла при эксплуатации самолета МС-21−300. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.