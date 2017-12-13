Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миллион за молчание: в допинг-скандал втянут миллиардер Прохоров
Названа самая пьющая страна Европы
Хоккеист Ларионов призвал РФ сознаться в допинговых махинациях
Что станет с жильем в 2018 году?
Стивен Тайлер открыл центр для женщин, переживших насилие
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
СМИ: Поклонники поражены наследством Броневого
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Актер Александр Солдатов боролся с раком на протяжении 11 лет
СМИ: Абрамович и Пересильд заняли одну ложу в ГАБТ
Стивен Тайлер открыл центр для женщин, переживших насилие
Брижит Макрон появилась на публике в изысканном жакете
Абрамович пригласил Пересильд в свою ложу в Большом театре – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Категория россиян, которым поднимут пенсии на 30% в 2018 году
В Москве произошла массовая драка: есть жертвы
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
16:26 (мск), источник: СуперОмск

На Омск идет усиление мороза и густой туман

В Обь-Иртышском гидрометеоцентре сообщили о погодных условиях в Омской области на ближайшие несколько дней.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -5° 35% 756 мм рт. ст. 8 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Так, 15 декабря в регионе прогнозируется усиление мороза. Днем в эти дни будет держаться температура от -18 до -20. По ночам столбик термометра опустится ниже -20. При прояснении по Омской области в эти дни ночью похолодает до -29. Более сильные морозы характерны для северных районов области — Тевриза, Тары и Усть-Ишима.

Помимо морозов синоптики прогнозируют в городе и области туман. Дымка будет накрывать Омск и некоторые районы преимущественно утром и ночью, так что не исключены задержки авиарейсов.

Ослабление морозов, по предварительному прогнозу, наступит ближе к концу следующей недели.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Госдума установила ежемесячные выплаты при рождении первенца
Большая пресс-конференция Путина: история и интересные факты
Канада отказывается отправлять в Россию своих биатлонистов
«Победа» запретила брать в салон дополнительный багаж
В Минздраве назвали число употребляющих наркотики россиян
Чиновники прояснили судьбу урны с прахом Хворостовского
Что искали россияне в 2017 году: самые популярные поисковые запросы
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Михаил Шац: «Я — папа-ждун, папа-пауза» Дуэту Михаила Шаца и Татьяны Лазаревой на сцене и в жизни около 20 лет. В результате появилось множество совместных проектов, из которых, конечно, самые важные – Степан, Софья и Антонина. Как искать компромисс и стоит ли давать детям свободу? Платить ли детям за чтение книг? Об этом Михаил Шац рассказал в программе «Перекрестный отец» в эфире 12 декабря.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь