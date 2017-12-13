На Омск идет усиление мороза и густой туман

Так, 15 декабря в регионе прогнозируется усиление мороза. Днем в эти дни будет держаться температура от -18 до -20. По ночам столбик термометра опустится ниже -20. При прояснении по Омской области в эти дни ночью похолодает до -29. Более сильные морозы характерны для северных районов области — Тевриза, Тары и Усть-Ишима.