На Омск идет усиление мороза и густой туман
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Так, 15 декабря в регионе прогнозируется усиление мороза. Днем в эти дни будет держаться температура от -18 до -20. По ночам столбик термометра опустится ниже -20. При прояснении по Омской области в эти дни ночью похолодает до -29. Более сильные морозы характерны для северных районов области — Тевриза, Тары и
Помимо морозов синоптики прогнозируют в городе и области туман. Дымка будет накрывать Омск и некоторые районы преимущественно утром и ночью, так что не исключены задержки авиарейсов.
Ослабление морозов, по предварительному прогнозу, наступит ближе к концу следующей недели.