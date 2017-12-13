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12:04 (мск), источник: Zakon.kz

Казахстанцы стали меньше есть картофеля и мяса

Казахстанцы в целом стали больше есть — за год из 10 основных групп продовольственных товаров увеличилось потребление в 7 из них, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Finprom.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, в 3 квартале текущего года казахстанские домохозяйства употребили на 4,8% больше фруктов, чем за аналогичный период 2016 года. Потребление яиц выросло на 3,4%, сладостей (сахар, джем, шоколад, кондитерские изделия) — на 2%, хлебопродуктов и крупяных изделий — на 1,9%, рыбы и морепродуктов — на 0,7%.

При этом резко сократилось потребление картофеля — на 4,2% по сравнению с 3 кварталом 2016 года, молока и молочных продуктов — на 1%, мяса и мясопродуктов в РК стали есть меньше на 0,5%.

Примечательно, что потребление картофеля и мяса, и мясопродуктов за год уменьшилось как у малообеспеченных казахстанских семей, так и у обеспеченных: 10% наименее обеспеченного населения за 3 квартал этого года съело на 10,9% меньше картофеля, чем год назад, а 10% наиболее обеспеченного населения — на 8,3% меньше. Мяса и мясопродуктов малообеспеченное население потребило на 7,2% меньше, в то время как богатые казахстанцы съели на 3,4% меньше.

Наиболее значительное увеличение рациона за год зафиксировано у жителей Астаны и Алматы — рост по 9 из 10 групп продовольственных товаров. Так, в столичных семьях в среднем потребление рыбы и морепродуктов выросло сразу на 23,2%, фруктов — на 15,6%, овощей — на 12,7%, мяса и мясопродуктов — на 10,8%. Единственная группа продуктов, где наблюдалось сокращение — картофель, минус 2,7%.

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У жителей Алматы рост объемов потребления пищи был скромнее: наиболее сильно увеличилось потребление фруктов — на 15,9%, яиц было съедено на 12% больше, чем год назад, картофеля — на 8,7% больше. При этом алматинцы стали меньше есть мяса и мясопродуктов на 0,6%.

При этом в 3 регионах РК наблюдается самое значительное сокращение объемов потребления — Атырауская область, ЗКО и ВКО. Примечательно, что в этих трех областях самое существенное падение зафиксировано по рыбе и морепродуктам — минус 13,6%, 7,5% и 18%, соответственно.

Если в структуре потребления мяса и мясопродуктов сокращение зафиксировано в 7 регионах из 16, то картофель стали меньше есть в 12 регионах. Наиболее резко ограничили себя в употреблении картофеля жители Алматинской области — минус 11% по сравнению с 3 кварталом 2016 года.

Резкое сокращение потребления картофеля в РК — реакция на соответствующий рост цен. Напомним, что в этом году среднегодовой темп роста цен на картофель составил 39,2% (по сравнению с январем-ноябрем 2016 года). Наиболее существенно он подорожал в Павлодарской области (+55,4%) и в Астане (+53,5%).

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