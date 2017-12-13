Что интересного готовят в Иркутске к празднованию Нового года?
Когда будет открытие главной ёлки и где купить зелёную красавицу для дома?
Когда будет открытие главной ёлки и где купить зелёную красавицу для дома?
«В Иркутске пройдёт 150 мероприятий, посвящённых новогодним праздникам. Активно будем использовать благоустроенные в этом году общественные пространства, чтобы проводить на них народные гуляния, — рассказал начальник управления культуры городской администрации Виталий Барышников. — В этом году иркутяне увидят обновлённое новогоднее оформление города. В сквере Кирова их встретит новый декор ёлки и новое световое оформление. В ледовом городке сквера “поселятся” герои русских сказок. Открытие главной ёлки запланировали на 24 декабря».
Второй по размаху новогодней площадкой Иркутска станет остров Малый Конный. Там будет и ёлка, и ледовый городок, и два катка (один из них для игровых видов спорта). Во всей красе остров предстанет 27 декабря на празднике «Голубой лёд», в течение новогодних каникул здесь пройдут дневные игровые программы, а 13 января жителей приглашают на
Покататься с горки, сделать фото у ледяных фигур и возле специальных зон, побороздить коньками лёд Ангары можно будет на ещё одной благоустроенной территории — заливе Якоби.
План новогодних мероприятий выставлен на уличных информационных стендах и на сайте www.admirk.ru.
Ёлочные базары начнут работать с 15 декабря, по всему городу откроют 35 площадок — в частности, на улицах Волжская, Депутатская, Академическая, Ярославского.