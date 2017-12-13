Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Названа самая пьющая страна Европы
Фильм 2017 года, собравший $254 млн в прокате при бюджете $4 млн
Основатель «Пятерочки» запустил проект, который начал со скандала
Международная коалиция ответила на вывод войск РФ из Сирии
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
Ушел из жизни актер Александр Солдатов — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
Словарь Merriam-Webster назвал «феминизм» словом 2017 года
Принц Уильям вручил Джоан Роулинг почетную награду
СМИ: Европа винит во всем одного человека — президента России
Путину доложили в Ростехе об уникальном оружии РФ
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
12Лесные пожары в Калифорнии
08:53 (мск), источник: АиФ Иркутск

Что интересного готовят в Иркутске к празднованию Нового года?

Когда будет открытие главной ёлки и где купить зелёную красавицу для дома?

Источник: РИА "Новости"

«В Иркутске пройдёт 150 мероприятий, посвящённых новогодним праздникам. Активно будем использовать благоустроенные в этом году общественные пространства, чтобы проводить на них народные гуляния, — рассказал начальник управления культуры городской администрации Виталий Барышников. — В этом году иркутяне увидят обновлённое новогоднее оформление города. В сквере Кирова их встретит новый декор ёлки и новое световое оформление. В ледовом городке сквера “поселятся” герои русских сказок. Открытие главной ёлки запланировали на 24 декабря».

Второй по размаху новогодней площадкой Иркутска станет остров Малый Конный. Там будет и ёлка, и ледовый городок, и два катка (один из них для игровых видов спорта). Во всей красе остров предстанет 27 декабря на празднике «Голубой лёд», в течение новогодних каникул здесь пройдут дневные игровые программы, а 13 января жителей приглашают на бал-маскарад на льду «Старый Новый год».

Покататься с горки, сделать фото у ледяных фигур и возле специальных зон, побороздить коньками лёд Ангары можно будет на ещё одной благоустроенной территории — заливе Якоби.

План новогодних мероприятий выставлен на уличных информационных стендах и на сайте www.admirk.ru.

Ёлочные базары начнут работать с 15 декабря, по всему городу откроют 35 площадок — в частности, на улицах Волжская, Депутатская, Академическая, Ярославского.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Что в мешке? Как не купить испорченный новогодний подарок
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Снова «всё включено»: когда российские туристы вернутся в Египет
Минобрнауки предлагает учитывать наличие детей у абитуриенток
При поиске подлодки «Сан-Хуан» нашли затонувшее судно
Девушки в авиационном училище: как готовят будущих летчиц
Подсчитано количество контрафактной водки в магазинах
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Беременная Кейт Миддлтон попробовала себя в роли Санты Беременная герцогиня Кембриджская снова вышла в свет.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь