Что интересного готовят в Иркутске к празднованию Нового года?

Источник: РИА "Новости"

«В Иркутске пройдёт 150 мероприятий, посвящённых новогодним праздникам. Активно будем использовать благоустроенные в этом году общественные пространства, чтобы проводить на них народные гуляния, — рассказал начальник управления культуры городской администрации Виталий Барышников. — В этом году иркутяне увидят обновлённое новогоднее оформление города. В сквере Кирова их встретит новый декор ёлки и новое световое оформление. В ледовом городке сквера “поселятся” герои русских сказок. Открытие главной ёлки запланировали на 24 декабря».

Второй по размаху новогодней площадкой Иркутска станет остров Малый Конный. Там будет и ёлка, и ледовый городок, и два катка (один из них для игровых видов спорта). Во всей красе остров предстанет 27 декабря на празднике «Голубой лёд», в течение новогодних каникул здесь пройдут дневные игровые программы, а 13 января жителей приглашают на бал-маскарад на льду «Старый Новый год».

Покататься с горки, сделать фото у ледяных фигур и возле специальных зон, побороздить коньками лёд Ангары можно будет на ещё одной благоустроенной территории — заливе Якоби.

План новогодних мероприятий выставлен на уличных информационных стендах и на сайте www.admirk.ru.