В Приморье леопард получил имя из легендарной песни

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда», хранители леопарда — своеобразные «крестные» редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в различных природоохранных акциях. Это люди и организации, которых объединяет любовь к природе и желание внести свой вклад в дело сохранения дальневосточного леопарда. Воспитанницы уникального общеобразовательного учреждения получили возможность внести свою лепту в дело сохранения редкой кошки за активное участие в событиях Года экологии. Девочки занимались экопросвещением в Москве, готовили выставки на тему экологии и даже стали участниками смены юных экологов в МДЦ «Артек». Они своими руками создают мягкие и керамические игрушки природной тематики для благотворительных ярмарок. К выбору имени пятнистой подопечной девочки подошли серьезно. На торжественных церемониях они исполняют знаменитую песню «Катюша», неофициальный гимн пансиона. Они также подсчитали, что имя Катя — одно из самых распространенных в пансионе. По их мнению, оно подходит редкой кошке, так как созвучно ласковому обращению «котенок».

Интересно, что неподалеку от офиса «Земли леопарда» во Владивостоке установлен памятник «Катюше», взор которой обращен через Амурский залив к крутым берегам Хасанского района, где расположен национальный парк и живет леопардесса Leo 55 °F . Специальный сертификат и картину с леопардом Leo 55 °F воспитанницам пансиона вручил советник министра природных ресурсов и экологии Дмитрий Беланович на международной выставке-форуме «Экотех» в Москве. Титул Хранителя ученицы получили в качестве благодарности от АНО «Дальневосточные леопарды».

Самка под номером Leo 55 °F — любопытная леопардесса, которая любит оставлять ученым селфи. Эта пятнистая хищница неоднократно фиксировалась фотоловушками как в России, так и в Китае. Однако растить потомство она предпочитает на «Земле леопарда»: в 2014 году фотоловушки запечатлели ее в нацпарке с котенком. Сейчас Катюше около семи лет, она в прекрасной форме и регулярно отмечается на камерах. «Катюша — благородное имя, отражающее и подчеркивающее связь леопарда с его хранителями — добрыми воспитанницами пансиона Минобороны, — отметила Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда».