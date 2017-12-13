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08:32 (мск), источник: ЕАН

Пассажиров «Победы» выгнали из сломанного самолета и «маринуют» в аэропорту

В Кольцово пассажиров авиакомпании «Победа», которые полтора часа просидели в самолете в ожидании вылета в Москву, переместили в здание аэропорта.

Пилот заявил об отмене рейса в связи с поломкой воздушного судна. Как рассказал ЕАН один из пассажиров, никто из представителей «Победы» к ним не вышел, еда и вода пока не предоставляются.

Позже на онлайн-табло появилась информация, что самолет поднимется в воздух в 11:00, общая задержка рейса составит 4 часа. «Если еще не перенесут, до конца точно ничего непонятно», — отметил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, Boeing-737 должен был вылететь в Москву 07:00. Но время вылета постоянно переносилось: сначала на 07:30, потом на 07:40, потом на 08:10, 08:20, 08:40.

При этом посадка на борт была произведена по расписанию, и более полутора часов люди просидели в самолете.

Отметим, что остальные рейсы из Кольцово сегодня вылетают в обычном режиме, за исключением Finnair, на час опоздавшего с отправкой борта в Хельсинки.

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