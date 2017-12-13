Пассажиров «Победы» выгнали из сломанного самолета и «маринуют» в аэропорту
В Кольцово пассажиров авиакомпании «Победа», которые полтора часа просидели в самолете в ожидании вылета в Москву, переместили в здание аэропорта.
В Кольцово пассажиров авиакомпании «Победа», которые полтора часа просидели в самолете в ожидании вылета в Москву, переместили в здание аэропорта.
Пилот заявил об отмене рейса в связи с поломкой воздушного судна. Как рассказал ЕАН один из пассажиров, никто из представителей «Победы» к ним не вышел, еда и вода пока не предоставляются.
Позже на
Как сообщалось ранее, Boeing-737 должен был вылететь в Москву 07:00. Но время вылета постоянно переносилось: сначала на 07:30, потом на 07:40, потом на 08:10, 08:20, 08:40.
При этом посадка на борт была произведена по расписанию, и более полутора часов люди просидели в самолете.
Отметим, что остальные рейсы из Кольцово сегодня вылетают в обычном режиме, за исключением Finnair, на час опоздавшего с отправкой борта в Хельсинки.