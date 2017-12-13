На Кировке в Челябинске установят памятник южноуральскому Хатико
Увековечить память песика, который три года ждал своего хозяина, решили в год Собаки.
Увековечить память песика, который три года ждал своего хозяина, решили в год Собаки.
Трагическая гибель жителя Челябинска случилась около трех лет назад в Металлургическом районе Челябинска. На перекрестке улиц Шоссе металлургов и 50 лет ВЛКСМ мужчину сбила машина. Он погиб на месте. А вот его верный пес три года ждал, пока хозяин вернется.
— Собаку все знали и потому подкармливали, жалели, но верный пес за эти годы так никого к себе и не подпустил, — рассказали организаторы и идейные вдохновители установки памятника. — Четвероногоий друг показал пример любви и верности. Сейчас таких качеств очень не хватает людям.
Идея установки памятника Хатико родилась среди зоозащитников давно, высокопоставленные чиновники поддержали эту затею. Скорее всего, скульптура появится на челябинской Кировке весной. Его будут изготавливать в мастерской города Ревды Свердловской области.