На Кировке в Челябинске установят памятник южноуральскому Хатико

Источник: Комсомольская правда

Трагическая гибель жителя Челябинска случилась около трех лет назад в Металлургическом районе Челябинска. На перекрестке улиц Шоссе металлургов и 50 лет ВЛКСМ мужчину сбила машина. Он погиб на месте. А вот его верный пес три года ждал, пока хозяин вернется.

— Собаку все знали и потому подкармливали, жалели, но верный пес за эти годы так никого к себе и не подпустил, — рассказали организаторы и идейные вдохновители установки памятника. — Четвероногоий друг показал пример любви и верности. Сейчас таких качеств очень не хватает людям.