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08:18 (мск), источник: АиФ Омск

Синоптики прогнозируют в Омской области усиление морозов

В омском регионе ожидаются морозы до -29.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -3° 33% 754 мм рт. ст. 9 м/с
Источник: РИА "Новости"

В Омской области продолжится усиление морозов. Синоптики в ближайшие дни прогнозируют понижение температура до -29 градусов. Морозы будут сопровождать ночными и утренними туманами и изморозью.

По данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», сегодня, 13 декабря, дневная температура будет держаться в пределах −11… −16 градусов, ночью похолодает до -20 градусов (при прояснении до -25 градусов). Местами ожидается слабый снег. Атмосферное давление будет расти.

Завтра, 14 декабря, температура днём будет достигать −13… −18 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до — 23 градусов (при прояснении до -29 градусов).

Отметим, что в пятницу, 15 декабря, в омском регионе существенных изменений в погоде не ожидается.

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