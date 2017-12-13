Синоптики прогнозируют в Омской области усиление морозов

Источник: РИА "Новости"

В Омской области продолжится усиление морозов. Синоптики в ближайшие дни прогнозируют понижение температура до -29 градусов. Морозы будут сопровождать ночными и утренними туманами и изморозью.

По данным ФГБУ «Обь — Иртышское УГМС», сегодня, 13 декабря, дневная температура будет держаться в пределах −11… −16 градусов, ночью похолодает до -20 градусов (при прояснении до -25 градусов). Местами ожидается слабый снег. Атмосферное давление будет расти.

Завтра, 14 декабря, температура днём будет достигать −13… −18 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до — 23 градусов (при прояснении до -29 градусов).