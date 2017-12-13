В ночь с 13 на 14 декабря на небе можно будет увидеть мощный звездопад года

В ночь с 13 на 14 декабря, в 10:30 на ночном небе можно будет увидеть красивейший метеорный поток — Геминиды, сообщает citytraffic.ru Свое название он получил от созвездия Близнецы, в котором находится радиант потока.

— Такое явление происходит потому, что планета Земля в декабре проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, потому скорость метеоров невысокая — около 35 км/с, — сообщает Роскосмос.