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10:28 (мск), источник: Pro Город Самара

В ночь с 13 на 14 декабря на небе можно будет увидеть мощный звездопад года

Наступление пика активности прогнозируется 14 декабря в 10:30.

В ночь с 13 на 14 декабря, в 10:30 на ночном небе можно будет увидеть красивейший метеорный поток — Геминиды, сообщает citytraffic.ru Свое название он получил от созвездия Близнецы, в котором находится радиант потока.

 — Такое явление происходит потому, что планета Земля в декабре проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, потому скорость метеоров невысокая — около 35 км/с, — сообщает Роскосмос.

Наступление пика активности прогнозируется 14 декабря в 10:30. Активность потока обычно остается высокой на протяжении суток.

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