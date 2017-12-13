Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Ветеран семь дней ходил к врачам, получал отказ и умер
Фильм, снятый за $4,5 млн, собрал в прокате в 56 раз больше
С россиян хотят дособрать налоги
Горбачев ответил на слова посла США о его внучке
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Ушел из жизни актер Александр Солдатов — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отдыхают в Венеции
Образ дня: Рената Литвинова в платье от Balenciaga
СМИ: Европа винит во всем одного человека — президента России
Путину доложили в Ростехе об уникальном оружии РФ
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
08:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Лестница «исчезла» возле остановки «Студгородок» в Иркутске

Родители с детьми и студенты вынуждены подниматься по заснеженной горе.

Лестница около остановки «Студгородок» в районе улицы Грибоедова и 4-й Железнодорожной в Иркутске «исчезла». Мамочки, дети и студенты вынуждены курсировать от детского сада и педколледжа до остановки по заснеженной лестнице, которая уже превратилась в горку. Очевидцы возмущаются сложившейся ситуацией и просят коммунальные службы очистить территорию от снега. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ольга Стасюлевич: Около 600 мероприятий состоялось в год 80-летия Иркутской области
Житель Иркутска ответит в суде за долг по кредиту в 4 млн рублей
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Снова «всё включено»: когда российские туристы вернутся в Египет
Минобрнауки предлагает учитывать наличие детей у абитуриенток
При поиске подлодки «Сан-Хуан» нашли затонувшее судно
Девушки в авиационном училище: как готовят будущих летчиц
Подсчитано количество контрафактной водки в магазинах
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Беременная Кейт Миддлтон попробовала себя в роли Санты Беременная герцогиня Кембриджская снова вышла в свет.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь