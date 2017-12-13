Лестница «исчезла» возле остановки «Студгородок» в Иркутске

Лестница около остановки «Студгородок» в районе улицы Грибоедова и 4-й Железнодорожной в Иркутске «исчезла». Мамочки, дети и студенты вынуждены курсировать от детского сада и педколледжа до остановки по заснеженной лестнице, которая уже превратилась в горку. Очевидцы возмущаются сложившейся ситуацией и просят коммунальные службы очистить территорию от снега. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.