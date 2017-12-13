Туман и наледь сделали дороги Омской области опасными
ГИБДД предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погоды.
ГИБДД предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погоды.
Сегодня, 13 декабря, автомобилистам следует быть очень внимательными в пути.
ГИБДД по Омской области рекомендует водителям включать ближний свет и противотуманные фары, не совершать резких манёвров и выбирать небольшую скорость.
Пешеходы тоже должны помнить, что их плохо видно в темноте и тумане. Чтобы наверняка не попасть под колёса, лучше всего пользоваться светоотражателями.