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08:55 (мск), источник: Om1.ru

Туман и наледь сделали дороги Омской области опасными

ГИБДД предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении погоды.

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Источник: Om1.ru

Сегодня, 13 декабря, автомобилистам следует быть очень внимательными в пути. Из-за тумана видимость на дорогах станет ограниченной, а наледь превратит трассы в каток.

ГИБДД по Омской области рекомендует водителям включать ближний свет и противотуманные фары, не совершать резких манёвров и выбирать небольшую скорость.

Пешеходы тоже должны помнить, что их плохо видно в темноте и тумане. Чтобы наверняка не попасть под колёса, лучше всего пользоваться светоотражателями.

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