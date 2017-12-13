Туман и наледь сделали дороги Омской области опасными

Источник: Om1.ru

Сегодня, 13 декабря, автомобилистам следует быть очень внимательными в пути. Из-за тумана видимость на дорогах станет ограниченной, а наледь превратит трассы в каток.

ГИБДД по Омской области рекомендует водителям включать ближний свет и противотуманные фары, не совершать резких манёвров и выбирать небольшую скорость.