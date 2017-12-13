Крымчане не смогут приобрести билеты на ЧМ-2018 на сайте ФИФА
Для жителей полуострова билеты продаются через сайт Российского футбольного союза.
Для жителей полуострова билеты продаются через сайт Российского футбольного союза.
Замминистра спорта России Наталья Паршикова заявила, что крымчане не смогут приобрести билет на ЧМ по футболу в РФ в 2018 году на сайте FIFA, передают Интерфакс.
«Билетная программа разработана ФИФА (на сайте организации), и там вы найдете Грузию и не найдете Крым. Поэтому для жителей Крыма организована продажа билетов через сайт Российского футбольного союза», — уточнила Паршикова.
Она напомнила, что Россия является организаторами чемпионата мира по футболу.