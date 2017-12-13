Крымчане не смогут приобрести билеты на ЧМ-2018 на сайте ФИФА

Инфографика Сколько стоит любовь к футболу В какую сумму обойдется самое экономное и самое безумное посещение чемпионата мира в России.

Замминистра спорта России Наталья Паршикова заявила, что крымчане не смогут приобрести билет на ЧМ по футболу в РФ в 2018 году на сайте FIFA, передают Интерфакс.

«Билетная программа разработана ФИФА (на сайте организации), и там вы найдете Грузию и не найдете Крым. Поэтому для жителей Крыма организована продажа билетов через сайт Российского футбольного союза», — уточнила Паршикова.