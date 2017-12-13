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10:27 (мск), источник: НИА Самара

Новогодние подарки самарцам начнут выдавать с 15 декабря


Сладкие подарки получат все дети от 2 до 15 лет.

По сообщению ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа», выдача подарков начнется с пятницы, 15 декабря. Подарки в школе получат школьники (в т.ч. и обучающиеся на дому) до 15 лет включительно. Воспитанники детских садов в возрасте от двух лет получат новогодние подарки в садике. Родители детей, стоящие в очереди на зачисление в детский сад в возрасте от 2-х лет, будут проинформированы о месте получения подарков по телефону работником детского сада. Информацию о месте получения подарка также можно получить по телефонам «Горячей линии» департамента образования: (846) 332 — 46 — 76, (846) 333 — 32 — 52.

Дошкольники в возрасте от двух лет, посещающие группы в детсадах и не стоящие в очереди на зачисление в детский сад, получат новогодние подарки по месту формирования группы.

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Новогодние подарки в районных подразделениях учреждения по месту регистрации ребенка смогут получить дети от двух лет, не посещающие образовательные учреждения, не стоящие на очереди в детсад и не посещающие группы дошкольного образования. Здесь же подарки подготовят для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детям из многодетных семей, а также детям-инвалидам. Возраст для всех перечисленных категорий — от 16 до 17 лет включительно.

Информацию по вопросам получения подарков детям можно получить по телефону «Горячей линии» департамента образования (846) 332−48−79, а также в районных подразделениях ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа».

Адреса районных подразделений ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» можно посмотреть здесь.

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