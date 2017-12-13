Ученые Перми создали атлас этнических автономий мира

Атлас перечисляет все существующие сегодня в мире этнические региональные автономии, а также ликвидированные в недавнем прошлом. По данным атласа, в России находятся 32 таких автономии — республики, автономные округа и области. Шесть их них уже не существует на современной карте РФ.

Интерактивная карта показывает, где находится та или иная автономия, какова ее этническая структура, существующие этнические конфликты и другая информация. Для каждой из автономий создан профайл — описание, в котором описывается история возникновения и развития автономии, ее общие характеристики и взаимоотношения с центром.

Один из составителей атласа, профессор кафедры политических наук ПГНИУ Константин Сулимов считает, что теоретически, этноавтономия — почти совершенный инструмент поддержания межнационального баланса. «Практически, использовать его крайне сложно, и поэтому важно понять, при каких условиях региональная автономия существует наиболее эффективно. Наш проект исследует мировой опыт автономий, чтобы выявить возможности и способы преодоления межэтнических конфликтов», — рассказывает он.

Атлас опубликован на двух языках на сайте сети по исследованию идентичности, дополнен аннотацией и методологией всего проекта. Работая над проектом, создатели использовали различные базы данных за период с 2001 по 2015 годы, исследования других ученых, сведения из открытых источников, собственные экспертные интервью в автономиях разных стран — Эфиопии, Испании, Франции и других.