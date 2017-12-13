Омичей просят не бросать по ночам машины на дорогах — это мешает чистить снег

В «Управлении дорожного хозяйства» назвали тех, кто мешает им чистить омские улицы. Делается это вечерами и по ночам, чтобы не мешать автомобилистам. А вот те не всегда идут навстречу коммунальщикам, бросая машины по бокам дорог. Это существенно осложняет передвижение грейдера и ухудшает качество уборки.
Тем не менее, чиновники отчитываются о непрестанной борьбе с осадками.
— На Левом берегу в работах по зимнему содержанию дорог каждые сутки задействуется до 70 единиц спецтехники. Это автогрейдеры, самосвалы, пескоразбрасыватели, подметательные машины, тракторные щетки и комбинированные дорожные машины, — уточнил начальник дорожной службы ДЭУ Кировского округа Георгий Пузиков. — Первоочередными объектами становятся магистрали с движением общественного транспорта. На всех объектах работы ведутся поэтапно: сначала осуществляется вывоз снега, затем очищенная территория прометается и обрабатывается