Омичей просят не бросать по ночам машины на дорогах — это мешает чистить снег

В «Управлении дорожного хозяйства» назвали тех, кто мешает им чистить омские улицы. Делается это вечерами и по ночам, чтобы не мешать автомобилистам. А вот те не всегда идут навстречу коммунальщикам, бросая машины по бокам дорог. Это существенно осложняет передвижение грейдера и ухудшает качество уборки.

Тем не менее, чиновники отчитываются о непрестанной борьбе с осадками.