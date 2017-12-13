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09:59 (мск), источник: Новая Кубань

Спасатели МЧС оповещают о возможном сходе лавин в горах Краснодарского края

Краснодар. 13 дек. — Новая Кубань. По данным главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, экстренное предупреждение по лавиноопасности действует на Кубани до 14 декабря.

Сход лавин возможен в горах выше 1500 м.

Спасатели напоминают местным жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер безопасности. В эти дни лучше отказаться от походов, а находясь в горах стоит следить за любыми изменениями погоды.

И в случае схода лавины нужно помнить о нескольких правилах: укрыться можно за скалой и большим деревом или отбежав на максимальное расстояние от движущего снежного потока.

В опасной ситуации всегда следует рассчитывать на помощь спасателей, дозвониться до них можно по номеру 112.

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