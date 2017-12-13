Экс-глава райадминистрации под Воронежем стал почетным жителем
За присвоение звания Владимиру Чернышову проголосовал Совет народных депутатов.
За присвоение звания Владимиру Чернышову проголосовал Совет народных депутатов.
Владимиру Чернышову вручили памятный нагрудный знак и удостоверение к почетному званию установленного образца по решению Советов народных депутатов. Как отметили в документе,
Следователи возбудили дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) 17 августа. По данным силовиков, группа из
Главным фигурантом дела стала дочь главы администрации района Владимира Чернышова Любовь Овчинникова. Женщину отправили в СИЗО до 16 октября. Наряду с дочерью главы администрации района, под следствие попала руководитель финансового отдела районной администрации Лилия Киреева.
Владимир Чернышов подал заявление в прокуратуру. Чиновник попросил проверить, законно ли выделяли земельные участки льготникам.
Губернатор Алексей Гордеев поручил управлению по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства провести антикоррупционную проверку в отношении Владимира Чернышова 5 сентября.