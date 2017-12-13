Экс-глава райадминистрации под Воронежем стал почетным жителем

Следователи возбудили дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) 17 августа. По данным силовиков, группа из пяти-семи человек с помощью должностных лиц администрации района проводила махинации с землей. Сообщники находили льготников, которые имеют право получить землю, и оформляли на них документы. Местным жителям выделяли участки земли в Новоусманском районе без очереди. Иногда люди не знали о том, что на них оформили наделы, чаще им платили за участие в схеме по 5−10 тыс. рублей. После этого подозреваемые от имени инвалидов продавали участки своим знакомым. Затем землю передавали в третьи руки уже по рыночной стоимости.