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10:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Экс-глава райадминистрации под Воронежем стал почетным жителем

За присвоение звания Владимиру Чернышову проголосовал Совет народных депутатов.

Источник: РИА "Воронеж"

Экс-глава администрации Новоусманского района Владимир Чернышов получил звание «Почетный житель Новоусманского района». Соответствующие документы опубликовали на сайте администрации в понедельник, 11 декабря.

Владимиру Чернышову вручили памятный нагрудный знак и удостоверение к почетному званию установленного образца по решению Советов народных депутатов. Как отметили в документе, экс-чиновник получил почетную награду за «многолетнюю плодотворную работу и большой личный вклад в социально-экономическое развитие».

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Следователи возбудили дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) 17 августа. По данным силовиков, группа из пяти-семи человек с помощью должностных лиц администрации района проводила махинации с землей. Сообщники находили льготников, которые имеют право получить землю, и оформляли на них документы. Местным жителям выделяли участки земли в Новоусманском районе без очереди. Иногда люди не знали о том, что на них оформили наделы, чаще им платили за участие в схеме по 5−10 тыс. рублей. После этого подозреваемые от имени инвалидов продавали участки своим знакомым. Затем землю передавали в третьи руки уже по рыночной стоимости.

Главным фигурантом дела стала дочь главы администрации района Владимира Чернышова Любовь Овчинникова. Женщину отправили в СИЗО до 16 октября. Наряду с дочерью главы администрации района, под следствие попала руководитель финансового отдела районной администрации Лилия Киреева.

Владимир Чернышов подал заявление в прокуратуру. Чиновник попросил проверить, законно ли выделяли земельные участки льготникам.

Губернатор Алексей Гордеев поручил управлению по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства провести антикоррупционную проверку в отношении Владимира Чернышова 5 сентября.

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