Житель Иркутска ответит в суде за долг по кредиту в 4 млн рублей
Должник скрывал доходы от коммерческой деятельности.
Должник скрывал доходы от коммерческой деятельности.
Житель Иркутска предстанет перед судом по уголовному делу за невыплату денежного займа в 4 млн рублей учитывая расходы по госпошлине. Мужчина скрывал свои доходы от коммерческой деятельности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Дело рассматривается в Свердловском районном суде.
«Пристав установил, что на банковских расчетных счетах лежат значительные суммы денег и вынес рапорт об обнаружении признаков состава преступления», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».