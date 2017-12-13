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09:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска ответит в суде за долг по кредиту в 4 млн рублей

Должник скрывал доходы от коммерческой деятельности.

Источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска предстанет перед судом по уголовному делу за невыплату денежного займа в 4 млн рублей учитывая расходы по госпошлине. Мужчина скрывал свои доходы от коммерческой деятельности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу региональной службы судебных приставов.

Дело рассматривается в Свердловском районном суде.

«Пристав установил, что на банковских расчетных счетах лежат значительные суммы денег и вынес рапорт об обнаружении признаков состава преступления», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

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 Житель Иркутска ответит в суде за долг по кредиту в 4 млн рублей
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