Житель Иркутска ответит в суде за долг по кредиту в 4 млн рублей

Житель Иркутска предстанет перед судом по уголовному делу за невыплату денежного займа в 4 млн рублей учитывая расходы по госпошлине. Мужчина скрывал свои доходы от коммерческой деятельности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу региональной службы судебных приставов.