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10:06 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии 2018 год объявлен Годом семьи

Следующий год пройдёт в Башкирии под знаком года семьи. Об этом сегодня на заседании правительства республики заявил глава региона Рустэм Хамитов.


— Сейчас готовится план мероприятий, которому должны подключиться министерства и ведомства, общественность. Важно, чтобы эти мероприятия способствовали укреплению семейных ценностей, — отметил Хамитов.

Напомним, что в России следующий год объявлен годом добровольца.

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