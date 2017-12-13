В Башкирии 2018 год объявлен Годом семьи
Следующий год пройдёт в Башкирии под знаком года семьи. Об этом сегодня на заседании правительства республики заявил глава региона Рустэм Хамитов.
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Следующий год пройдёт в Башкирии под знаком года семьи. Об этом сегодня на заседании правительства республики заявил глава региона Рустэм Хамитов.
— Сейчас готовится план мероприятий, которому должны подключиться министерства и ведомства, общественность. Важно, чтобы эти мероприятия способствовали укреплению семейных ценностей, — отметил Хамитов.
Напомним, что в России следующий год объявлен годом добровольца.