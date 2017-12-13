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10:10 (мск), источник: Prokazan.ru

Полиция нашла 1,5-годовалого мальчика из Казани, которого искали по делу об «убийстве»

Полиция нашли 1,5-годовалого мальчика из Казани, после пропажи которого было возбуждено дело по статье «Убийство», об этом рассказал источник ProKazan.ru.

— Ребенок был найден, после чего возвращен матери, — рассказали ProKazan.ru.

Напомним, ребенок ушел с отцом 27 августа, мужчина выехал на черном Opel Insignia в сторону Ульяновска.

10 декабря Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство», чтобы использовать все необходимые процедуры для поиска ребенка.

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