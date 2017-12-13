Полиция нашла 1,5-годовалого мальчика из Казани, которого искали по делу об «убийстве»

Полиция нашла 1,5-годовалого мальчика из Казани, которого искали по делу об «убийстве»

Полиция нашли 1,5-годовалого мальчика из Казани, после пропажи которого было возбуждено дело по статье «Убийство», об этом рассказал источник ProKazan.ru.