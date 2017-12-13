Мэрия Иркутска лишила жильцов дома возможности зарабатывать на рекламе

Источник: IrkutskMedia.ru

Администрация Иркутска лишила жильцов дома № 26 на улице Сурикова дохода за счет рекламы. Товариществу собственников жилья потребовалось более одного года на то, чтобы доказать в суде законность размещения рекламного баннера на стене многоквартирного дома. В связи с этим руководитель ТСЖ Валерий Пядушкин не смог в этом году частично провести запланированный капитальный ремонт ремонт системы отопления в подвальных помещениях. Кроме того, он вынужден был поднять квартплату жильцам, которую ранее смог снизить за счет средств от рекламы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ранее при проектировании дома № 26 на улице Сурикова заказчик специально предусмотрел место на стене здания для размещения рекламы: оно не закрывает окна дома, не нарушает архитектуру, так как на прилегающей к зданию улице нет культурных объектов. Тем самым на протяжении 10 лет ТСЖ заключало договоры на размещение рекламных баннеров и на полученные средства осуществляло ремонт здания, по возможности снижало квартплату жильцам.

— Деньги, полученные от рекламы, мы использовали на замену вентилей, части канализационной трубы. Вычистили все подвалы дома, так как на момент создания ТСЖ (2006 год) здание находилось в плачевном состоянии. Также в последующие годы мы имели возможность заниматься благоустройством дома, снижать для жильцов стоимость квартирной платы. Все было нормально, пока летом 2016 года после размещения нового рекламного баннера не выяснилось, что мы якобы незаконно размещаем рекламу. Тогда же нам позвонили из администрации Иркутска и сообщили, что необходимо подать документы на получение разрешения на размещение рекламы. Вскоре мы все предоставили. Однако позже от администрации пришел ответ, в котором нам отказали в размещении рекламных баннеров. Оказалось, что мы якобы нарушаем архитектурный облик Иркутска, композицию, а сама реклама не соизмерима с размерами дома, — рассказал Валерий Пядушкин.

После этого руководитель ТСЖ направил запрос на имя главного архитектора города с требованием разъяснить, что конкретно они подразумевают под нарушением архитектуры, композиции и всего остального.

— Пришел ответ, подготовленный начальником отдела архитектуры и дизайна городской среды управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Ольгой Дьячкиной. Документ не содержал никаких разъяснений, что я, собственно, и просил сделать. Кроме того, ответ состоял из точно таких же формулировок, как и в письме от мэрии Иркутска. После этого я позвонил Ольге Дьячкиной, которая мало того, что разговаривала со мной нагло, так еще и не смогла ничего пояснить по поводу того, что же именно мы нарушаем, размещая рекламу на доме, — отметил Валерий Пядушкин.

В связи со сложившейся ситуацией ТСЖ подало иск в Арбитражный суд Иркутской области с требованием признать незаконным запрет администрации Иркутска на размещение рекламных баннеров.

«В первом суде, куда, кстати, на большинство заседаний не явился представитель мэрии, нам иск не удовлетворили. Несмотря на отказ, мы вместе с жильцами дома решили идти до конца и подали исковое заявление в Четвертый арбитражный апелляционный суд. Нашу жалобу удовлетворили. Суд обосновал, что городская администрация нарушила закон, — сообщил руководитель ТСЖ.

В начале декабря текущего года товарищество собственников жилья получило разрешение на размещение рекламы на 10 лет.

«Конечно, здорово, что у нас получилось отстоять свои права. Однако, чего нам это стоило? Потрачено много времени, нервов, сил. Мы недополучили около 280 тысяч рублей из-за какого-то пустякового вопроса. По вине администрации, которая изначально лишила нас права размещать рекламу, нам пришлось поднять жильцам квартплату. Также на 2017 год мы запланировали замену всего теплового оборудования в подвале и холодного водоснабжения. Определенную сумму мы накопили и смогли часть запланированного реализовать, но из-за потери дополнительного источника дохода не успели сделать отопление от узла управления, — рассказал Валерий Пядушкин.