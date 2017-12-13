Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Хороший уход: репортаж из хосписа
Фильм 2017 года, собравший $254 млн в прокате при бюджете $4 млн
Что станет с жильем в 2018 году?
Словарь Merriam-Webster назвал «феминизм» словом 2017 года
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
Актер Александр Солдатов умер в возрасте 45 лет — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
Нетребко в блестящей шапке и клетчатом пальто гуляет в Милане
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отдыхают в Венеции
Абрамович и Пересильд заняли одну ложу на премьере в ГАБТ – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Захарова высмеяла американцев словами о полете на Луну
Король небес потерял корону: F-15 против Су-30
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
10:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэрия Иркутска лишила жильцов дома возможности зарабатывать на рекламе

Руководитель ТСЖ не мог частично провести запланированный капремонт здания и снизить квартплату собственникам.

Источник: IrkutskMedia.ru

Администрация Иркутска лишила жильцов дома № 26 на улице Сурикова дохода за счет рекламы. Товариществу собственников жилья потребовалось более одного года на то, чтобы доказать в суде законность размещения рекламного баннера на стене многоквартирного дома. В связи с этим руководитель ТСЖ Валерий Пядушкин не смог в этом году частично провести запланированный капитальный ремонт ремонт системы отопления в подвальных помещениях. Кроме того, он вынужден был поднять квартплату жильцам, которую ранее смог снизить за счет средств от рекламы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Ранее при проектировании дома № 26 на улице Сурикова заказчик специально предусмотрел место на стене здания для размещения рекламы: оно не закрывает окна дома, не нарушает архитектуру, так как на прилегающей к зданию улице нет культурных объектов. Тем самым на протяжении 10 лет ТСЖ заключало договоры на размещение рекламных баннеров и на полученные средства осуществляло ремонт здания, по возможности снижало квартплату жильцам.

— Деньги, полученные от рекламы, мы использовали на замену вентилей, части канализационной трубы. Вычистили все подвалы дома, так как на момент создания ТСЖ (2006 год) здание находилось в плачевном состоянии. Также в последующие годы мы имели возможность заниматься благоустройством дома, снижать для жильцов стоимость квартирной платы. Все было нормально, пока летом 2016 года после размещения нового рекламного баннера не выяснилось, что мы якобы незаконно размещаем рекламу. Тогда же нам позвонили из администрации Иркутска и сообщили, что необходимо подать документы на получение разрешения на размещение рекламы. Вскоре мы все предоставили. Однако позже от администрации пришел ответ, в котором нам отказали в размещении рекламных баннеров. Оказалось, что мы якобы нарушаем архитектурный облик Иркутска, композицию, а сама реклама не соизмерима с размерами дома, — рассказал Валерий Пядушкин.

После этого руководитель ТСЖ направил запрос на имя главного архитектора города с требованием разъяснить, что конкретно они подразумевают под нарушением архитектуры, композиции и всего остального.

— Пришел ответ, подготовленный начальником отдела архитектуры и дизайна городской среды управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Ольгой Дьячкиной. Документ не содержал никаких разъяснений, что я, собственно, и просил сделать. Кроме того, ответ состоял из точно таких же формулировок, как и в письме от мэрии Иркутска. После этого я позвонил Ольге Дьячкиной, которая мало того, что разговаривала со мной нагло, так еще и не смогла ничего пояснить по поводу того, что же именно мы нарушаем, размещая рекламу на доме, — отметил Валерий Пядушкин.

В связи со сложившейся ситуацией ТСЖ подало иск в Арбитражный суд Иркутской области с требованием признать незаконным запрет администрации Иркутска на размещение рекламных баннеров.

«В первом суде, куда, кстати, на большинство заседаний не явился представитель мэрии, нам иск не удовлетворили. Несмотря на отказ, мы вместе с жильцами дома решили идти до конца и подали исковое заявление в Четвертый арбитражный апелляционный суд. Нашу жалобу удовлетворили. Суд обосновал, что городская администрация нарушила закон, — сообщил руководитель ТСЖ.

В начале декабря текущего года товарищество собственников жилья получило разрешение на размещение рекламы на 10 лет.

«Конечно, здорово, что у нас получилось отстоять свои права. Однако, чего нам это стоило? Потрачено много времени, нервов, сил. Мы недополучили около 280 тысяч рублей из-за какого-то пустякового вопроса. По вине администрации, которая изначально лишила нас права размещать рекламу, нам пришлось поднять жильцам квартплату. Также на 2017 год мы запланировали замену всего теплового оборудования в подвале и холодного водоснабжения. Определенную сумму мы накопили и смогли часть запланированного реализовать, но из-за потери дополнительного источника дохода не успели сделать отопление от узла управления, — рассказал Валерий Пядушкин.

Руководитель ТСЖ подчеркнул, что они рассчитывали на деньги от размещения рекламы, чтобы провести полноценный капремонт.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Житель Иркутска ответит в суде за долг по кредиту в 4 млн рублей
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на среду, 13 декабря
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Снова «всё включено». Когда российские туристы вернутся в Египет
Путин подписал указ о повышении окладов федеральным чиновникам
Роспотребнадзор проверяет сообщения о «пластиковом рисе»
Девушки в авиационном училище: как готовят будущих летчиц
Подсчитано количество контрафактной водки в магазинах
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Минобрнауки сообщило расписание ЕГЭ на 2018 год Расписание ЕГЭ в 2018 году уже утверждено и пройдет традиционно в три этапа, включающие резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь