В период снегопадов сотрудники ГИБДД Свердловской области помогали автомобилистам

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотрудники ГИБДД в период снегопадов активно оказывали помощь, попавшим в беду автомобилистам. В их адрес поступили многочисленные благодарности. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Так, женщина-водитель из Курганской области поблагодарила инспекторов ДПС Каменск-Уральский за то, что они помогли ей отремонтировать автомобиль.

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Возвращаясь с дочерью из аэропорта Кольцово около 5 утра, в автомобиле сломалась печка, и значительно ухудшилась обзорность стекол. Увидев несущих службу инспекторов ДПС, женщина подъехала и объяснила свою проблему. Инспекторы нашли и устранили поломку. Водитель выразила благодарность через обращение на сайт ГИБДД, со словами, что все чаще на дорогах Свердловской области ей встречаются такие неравнодушные инспекторы ДПС.

Водитель, у которого при движении на трассе Екатеринбург-Серов, в районе Невьянска на автомобиле произошел разрыв шины, не смог самостоятельно устранить неисправность, и обратился за помощью по телефону в полицию. На место оперативно прибыл наряд ДПС, который оказал помощь по замене колеса. Мужчина отметил в обращении, что помимо оказания помощи, полицейские предупредили о возможных опасностях в связи со сложными погодными условиями, и порекомендовали продолжать движение с соблюдением соответствующего погодным условиям скоростного режима.

Также водители выражали благодарность за оказание содействия со стороны инспекторов ДПС после произошедших ДТП, которые незамедлительно прибывали на место, помогали в эвакуации поврежденного автомобиля, в извлечении автомобилей из кюветов.

Напомним, в период длительных снегопадов и сложных погодных условиях Госавтоинспекция в усиленном режиме несла патрулирование на наиболее опасных участках региональных и федеральных трасс, оказывая помощь и организовывая максимально беспрепятственное передвижение транспортных средств на территории региона.