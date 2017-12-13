Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
На лице американца выросли грибы
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
С россиян хотят дособрать налоги
Нетребко в блестящей шапке и клетчатом пальто гуляет в Милане
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
Актер Александр Солдатов умер в возрасте 45 лет — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Словарь Merriam-Webster назвал «феминизм» словом 2017 года
Абрамович и Пересильд заняли одну ложу на премьере в ГАБТ – СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
«Своих подонков уберите с Украины»: Яценюк о фразе Медведеву
С россиян могут начать собирать новый налог
Фоторепортажи
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10:11 (мск), источник: Apiural.ru

В период снегопадов сотрудники ГИБДД Свердловской области помогали автомобилистам

В их адрес поступили многочисленные благодарности.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -4° 36% 754 мм рт. ст. 7 м/с

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотрудники ГИБДД в период снегопадов активно оказывали помощь, попавшим в беду автомобилистам. В их адрес поступили многочисленные благодарности. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Так, женщина-водитель из Курганской области поблагодарила инспекторов ДПС Каменск-Уральский за то, что они помогли ей отремонтировать автомобиль.

Читайте также
На Среднем Урале из-за снегопадов произошло свыше четырехсот ДТП

Возвращаясь с дочерью из аэропорта Кольцово около 5 утра, в автомобиле сломалась печка, и значительно ухудшилась обзорность стекол. Увидев несущих службу инспекторов ДПС, женщина подъехала и объяснила свою проблему. Инспекторы нашли и устранили поломку. Водитель выразила благодарность через обращение на сайт ГИБДД, со словами, что все чаще на дорогах Свердловской области ей встречаются такие неравнодушные инспекторы ДПС.

Водитель, у которого при движении на трассе Екатеринбург-Серов, в районе Невьянска на автомобиле произошел разрыв шины, не смог самостоятельно устранить неисправность, и обратился за помощью по телефону в полицию. На место оперативно прибыл наряд ДПС, который оказал помощь по замене колеса. Мужчина отметил в обращении, что помимо оказания помощи, полицейские предупредили о возможных опасностях в связи со сложными погодными условиями, и порекомендовали продолжать движение с соблюдением соответствующего погодным условиям скоростного режима.

Также водители выражали благодарность за оказание содействия со стороны инспекторов ДПС после произошедших ДТП, которые незамедлительно прибывали на место, помогали в эвакуации поврежденного автомобиля, в извлечении автомобилей из кюветов.

Напомним, в период длительных снегопадов и сложных погодных условиях Госавтоинспекция в усиленном режиме несла патрулирование на наиболее опасных участках региональных и федеральных трасс, оказывая помощь и организовывая максимально беспрепятственное передвижение транспортных средств на территории региона.

© Служба новостей «АПИ».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
ЕС намерен продлить санкции против России
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Снова «всё включено». Когда российские туристы вернутся в Египет
Путин подписал указ о повышении окладов федеральным чиновникам
Роспотребнадзор проверяет сообщения о «пластиковом рисе»
Девушки в авиационном училище: как готовят будущих летчиц
Подсчитано количество контрафактной водки в магазинах
Спорт
Собрание дает «добро»: российские спортсмены едут на Олимпиаду Александр Жуков, Татьяна Тарасова, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие призвали поддержать спортсменов в их желании выступить на Играх в Пхенчхане
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
Минобрнауки сообщило расписание ЕГЭ на 2018 год Расписание ЕГЭ в 2018 году уже утверждено и пройдет традиционно в три этапа, включающие резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь