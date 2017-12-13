В период снегопадов сотрудники ГИБДД Свердловской области помогали автомобилистам
В их адрес поступили многочисленные благодарности.
В их адрес поступили многочисленные благодарности.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотрудники ГИБДД в период снегопадов активно оказывали помощь, попавшим в беду автомобилистам. В их адрес поступили многочисленные благодарности. Об этом сообщает
Так,
Возвращаясь с дочерью из аэропорта Кольцово около 5 утра, в автомобиле сломалась печка, и значительно ухудшилась обзорность стекол. Увидев несущих службу инспекторов ДПС, женщина подъехала и объяснила свою проблему. Инспекторы нашли и устранили поломку. Водитель выразила благодарность через обращение на сайт ГИБДД, со словами, что все чаще на дорогах Свердловской области ей встречаются такие неравнодушные инспекторы ДПС.
Водитель, у которого при движении на трассе
Также водители выражали благодарность за оказание содействия со стороны инспекторов ДПС после произошедших ДТП, которые незамедлительно прибывали на место, помогали в эвакуации поврежденного автомобиля, в извлечении автомобилей из кюветов.
Напомним, в период длительных снегопадов и сложных погодных условиях Госавтоинспекция в усиленном режиме несла патрулирование на наиболее опасных участках региональных и федеральных трасс, оказывая помощь и организовывая максимально беспрепятственное передвижение транспортных средств на территории региона.
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