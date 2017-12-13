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13:00 (мск), источник: Newtimes.kz

На День Независимости проезд в автобусах Астаны будет бесплатным

По поручению акима Астаны Асета Исекешева 16 декабря проезд в общественном транспорте, в том числе экспресс-маршрутах, будет бесплатным, передает ИА «NewTimes.kz» cо ссылкой на медиацентр столичного акимата.

Источник: Newtimes.kz

При этом проезд в пригородных маршрутах остается платным.

Кроме того, в Дни празднования Независимости Республики Казахстан ― 16, 17, 18 и 19 декабря ― жители и гости Астаны могут посетить бесплатную экскурсию по левобережью на двухэтажных экскурсионных автобусах «Red Bus».

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Экскурсия начинается от развлекательного центра «AiLand» (океанариум), далее следуют остановки у ТРЦ «Хан Шатыр», у Триумфальной арки «Мәңгілік Ел», у ТРЦ «MEGA Silk Way», у Национального музея и у Монумента «Астана Байтерек».

По всем вопросам можно обращаться в call-центр: +7 777 555 75 75, 77−90−99, аккаунт в сети Instagram @redbus.kz. Экскурсия будет проводиться с использованием аудиогида на казахском и русском языках через звуковые усилители в салоне автобуса. Время отправления автобуса от остановки AiLand: 10:00, 11:30, 12:45, 14:30, 16:00, 17:15, 18:35, 20:00, 21:20; от остановки MEGA Silk Way: 10:00, 11:15, 12:45, 14:00, 15:45, 17:15, 18:30, 20:00, 21:15, 22:45.

В целом, в праздничные дня управление предпринимательства и промышленности города Астаны в честь праздника планирует провести ряд мероприятий в торгово-развлекательных центрах столицы.

В частности, в Дворце «Жастар» с 13 по 16 декабря состоится ярмарка ковров, а с 13 по 17 декабря выставка-ярмарка «Керуен» в ТРЦ «Сарыарка».

Жители Астаны также смогут увидеть выставку казахстанских дизайнеров Pop Up Shop, которая будет проходить с 15 по 17 декабря. Посетители смогут не только посмотреть универсальные наряды, но и приобрести их по доступным ценам.

Также 16 декабря в торговых центрах «Керуен» и «Аружан» пройдет концерт «Моя семья — моя Независимость». ТРЦ «Азия парк» в праздничные дни покажет анимационное шоу для детей, подарит аквагрим и покажет концерт оркестра духовых инструментов.

В торгово-развлекательном центре «Сарыарка» 17 декабря пройдет концерт украинской певицы Надежды Грановской.

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