Роспотребнадзор проверяет магазины и производителей после сообщений о «пластиковом рисе»
Роспотребнадзор проводит проверки в отношении предприятий торговли и производства пищевых продуктов в части оценки сопроводительных документов, качества и безопасности данного продукта и сведений, вынесенных на маркировку продукции в связи с тем, что в социальных сетях и мессенджерах распространяются видеосообщения о рисе, якобы сделанном из пластика, который продается под видом обычного риса в торговой сети. Об этом сообщили в