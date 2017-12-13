Роспотребнадзор проверяет магазины и производителей после сообщений о «пластиковом рисе»

«Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зафиксированы подобные сообщения, проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении предприятий торговли и производства пищевых продуктов, на которые ссылаются в роликах, в части оценки сопроводительных документов, качества и безопасности данного продукта и сведений, вынесенных на маркировку продукции», — сообщили в ведомстве, отметив, что «в ряде регионов Российской Федерации через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о рисе, якобы сделанном из пластика, который продается под видом обычного риса в торговой сети».