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10:04 (мск), источник: RNS

Роспотребнадзор проверяет магазины и производителей после сообщений о «пластиковом рисе»

Роспотребнадзор проводит проверки в отношении предприятий торговли и производства пищевых продуктов в части оценки сопроводительных документов, качества и безопасности данного продукта и сведений, вынесенных на маркировку продукции в связи с тем, что в социальных сетях и мессенджерах распространяются видеосообщения о рисе, якобы сделанном из пластика, который продается под видом обычного риса в торговой сети. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"
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«Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зафиксированы подобные сообщения, проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении предприятий торговли и производства пищевых продуктов, на которые ссылаются в роликах, в части оценки сопроводительных документов, качества и безопасности данного продукта и сведений, вынесенных на маркировку продукции», — сообщили в ведомстве, отметив, что «в ряде регионов Российской Федерации через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о рисе, якобы сделанном из пластика, который продается под видом обычного риса в торговой сети».

В Роспотребназоре подчеркнули, что ведомство «призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности риса, обращаться в территориальные Управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации для принятия мер».

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