Синоптики: в Самарской области ожидается гололедица и небольшой снег

Днем в среду, 13 декабря, в Самарской области ожидается небольшой и умеренный снег, слабый гололед и слабая метель, уверяют специалисты «Приволжского УГМС». Температура воздуха -1, -6. Местами гололедица.

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Ночью со среды на четверг в регионе похолодает до -4, -9. Будет облачно с прояснениями, небольшой, а местами умеренный, снег, гололедица.

Облачно с прояснениями будет и днем в четверг, 14 ноября. Умеренный снег. Местами гололедица. Температура воздуха: -1, -6 градусов.

До -12 может похолодать ночью с четверга на пятницу. На дорогах региона гололедица, местами пройдет небольшой снег.