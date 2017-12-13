Синоптики: в Самарской области ожидается гололедица и небольшой снег
Ночью температура воздуха может опуститься до -12.
Ночью температура воздуха может опуститься до -12.
Днем в среду, 13 декабря, в Самарской области ожидается небольшой и умеренный снег, слабый гололед и слабая метель, уверяют специалисты «Приволжского УГМС». Температура воздуха -1, -6. Местами гололедица.
Ночью со среды на четверг в регионе похолодает до -4, -9. Будет облачно с прояснениями, небольшой, а местами умеренный, снег, гололедица.
Облачно с прояснениями будет и днем в четверг, 14 ноября. Умеренный снег. Местами гололедица. Температура воздуха: -1, -6 градусов.
До -12 может похолодать ночью с четверга на пятницу. На дорогах региона гололедица, местами пройдет небольшой снег.
Небольшой снег и гололедица сохранятся и днем в пятницу. Температура воздуха: -3, -8 градусов.