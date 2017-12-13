Участок переулка Газетного в Ростове закрыли для транспорта до конца марта

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Как сообщает городской департамент автодорог, до 31 марта будет перекрыто движение на участке переулка Газетного между улицами М. Горького и Красноармейской.

Ограничения связаны с проведением ремонта фасада строения, входящего в комплекс промышленных зданий фабрики В. И. Асмолова.