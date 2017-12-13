Участок переулка Газетного в Ростове закрыли для транспорта до конца марта
Участок переулка Газетного в донской столице будет закрыт для транспорта до конца марта 2018 года.
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Участок переулка Газетного в донской столице будет закрыт для транспорта до конца марта 2018 года.
Как сообщает городской департамент автодорог, до 31 марта будет перекрыто движение на участке переулка Газетного между улицами М. Горького и Красноармейской.
Ограничения связаны с проведением ремонта фасада строения, входящего в комплекс промышленных зданий фабрики В. И. Асмолова.
Напомним, участок переулка Газетного закрыт для транспорта с 29 июня. Открыть движение по нему ранее планировалось 25 декабря.