Инспекторы ГАИ под видом пассажиров проверят маршрутки Могилева

Источник: Sputnik.by

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«С 10 по 30 декабря сотрудниками ГАИ будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением безопасности при перевозке пассажиров и грузов организациями и индивидуальными предпринимателями», — отметили в ГАИ.

Там рассказали, что при проведении проверки инспекторы не будут одеты в служебную форму. Они под видом обычных пассажиров будут ездить в маршрутных такси и оценивать качество перевозки в этом виде транспорта.

Также для наблюдения за маршрутками будут использоваться гражданские автомобили.