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10:18 (мск), источник: Sputnik.by

Инспекторы ГАИ под видом пассажиров проверят маршрутки Могилева

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Сотрудник ГАИ проверят соблюдение маршручиками в Могилеве правил перевозки пассажиров, об этом сообщила во вторник областная Госавтоинпекция.

Источник: Sputnik.by
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«С 10 по 30 декабря сотрудниками ГАИ будет осуществляться усиленный контроль за соблюдением безопасности при перевозке пассажиров и грузов организациями и индивидуальными предпринимателями», — отметили в ГАИ.

Там рассказали, что при проведении проверки инспекторы не будут одеты в служебную форму. Они под видом обычных пассажиров будут ездить в маршрутных такси и оценивать качество перевозки в этом виде транспорта.

Также для наблюдения за маршрутками будут использоваться гражданские автомобили.

Проверяющие будут использовать приборы видеофиксации для того, чтобы в случае необходимости предоставить доказательства нарушения. Водители-нурушители будут привлечены к ответственности.

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