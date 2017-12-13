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10:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге родителя осудили за махинации при записи ребенка в школу

Еще 7 уголовных дел возбуждено.

В столице Урала осудили местного жителя за использование поддельных документов при записи ребенка в первый класс. Родителя приговорили к штрафу в размере 15 000 рублей, сообщила «Уралинформбюро» прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.

Всего в городе возбуждено восемь уголовных дел, связанных с нарушением закона при поступлении детей в первые классы. Часть связана с изготовлением и использование поддельных документов, другая часть — с фиктивной регистрацией. Также в работе у городской прокуратуры 26 процессуальных проверок по аналогичным случаям.

По словам главы горобраза Екатерины Сибирцевой, приказы на зачисление детей с подложными документами были аннулированы. Очередь в школы продвинулась.

Скандалы с записью в первые классы в школы Екатеринбурга происходят регулярно. Чаще всего они связаны с элитными школами. Большинство мест в них получают дети с временной пропиской.

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