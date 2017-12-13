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10:32 (мск), источник: VN.ru

Черные дятлы мешают спать жителям Новосибирска

Крупный черный дятел с ярко-красной шапочкой был замечен на территории Новосибирского зоопарка юннатами. Специалисты узнали в птице желну — это другое название черного дятла.

Источник: Предоставлено Новосибирским зоопарком имени Ростис

«Сибирь входит в границы ареала желны, но если брать именно Новосибирск, то здесь эти дятлы — крайне редкие гости», — говорит начальник информационно-методического отдела зоопарка Евгения Пирожкова.

Новосибирский зоопарк регулярно проводит Дни наблюдения за птицами, юннаты постоянно ведут мониторинг свободно живущих видов. В отчетах последних лет желна не фигурирует. «Не было у нас такого дятла. Были большой пестрый дятел и седой дятел, — продолжает Евгения. —  Представляете себе наше удивление и радость, когда мы увидели на дереве этого красавца? Успели его сфотографировать, дятел был настолько занят, что не сразу улетел. Обратите внимание на фотографии, на снимке дерево, которое обработал черный дятел».

Кстати, фотографии черных дятлов, сделанные жителями Новосибирска, стали все чаще появляться в социальных сетях. При этом жители мегаполиса единодушно отмечают, что из-за дятлов перестали высыпаться. Новосибирцы заметили появление необычных птиц в городских парках и скверах.

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Новосибирский орнитолог Алексей Яновский подтвердил, что с недавних пор встретить черного дятла в городе можно повсюду. «Зимой птицы, как правило, кочуют на большие расстояния в поисках скоплений старых и больных деревьев, в которых они под корой и в древесине находят личинок разнообразных насекомых — вредителей леса, — говорит Алексей Павлович. — В городах такие лесонасаждения, где дятлам есть чем поживиться, тоже имеются, вот они и задерживаются в городских скверах и парках. В пригородных лесах дятлы могут обитать круглый год и даже выводить потомство. Гнездятся они в дуплах, которые появляются в результате их деятельности».

По словам орнитолога, черный дятел — самый крупный представитель этого вида пернатых. Вес его тела может достигать 450 граммов. Кроме него в Новосибирской области обитают седой или седоголовый дятел, белоспинный, самый распространенный — большой пестрый, а также трехпалый и малый пестрый дятел.

«Осенью я видел, как черный дятел у станции Новосибирск-Западный даже не пытался бить клювом по стволам деревьев, чтобы искать личинок жуков в древесине, а прибегнул к менее затратному способу насытиться, — рассказывает Алексей Яновский. — Он прыгал по земле, раскапывал клювом небольшие муравейники и клевал их коконы. Именно так добывает корм дальняя родственница дятлов обычная у нас птица-вертишейка».

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Черные дятлы мешают спать жителям Новосибирска
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