Появился рейтинг самых благоприятных для жизни районов Самары

Самарцы выбрали самые лучшие для жизни районы города. Отзывы местных жителей собрали специалисты сайта Domofond.ru. На основании откликов составили рейтинг. Учитывали мнение около 3,8 тысяч самарцев.

Самый лучший для жизни район — Красноглинский. Он победил по общему индексу и еще по 5 критериям: экологии (4 балла из 5 возможных), инфраструктуре для детей (3,7), ЖКХ (2,8), стоимость жизни (2,7) и отношениям с соседями (3,9). Самарцам приглянулись свежий воздух в районе, благоустройство и доброжелательность людей.

В тройку лидеров попали Ленинский и Октябрьский районы. Жители областного центра отметили безопасность Ленинского района, чистоту и транспорт. Довольны остались жители района тем, как обстоят дела у них со спортом и отдыхом.