В Москве могут усилить контроль за арендой жилья в преддверии ЧМ-2018

МОСКВА, 13 декабря 2017, 10:09 — REGNUM Депутаты Московской городской думы планируют усилить контроль за арендой жилья в столице в преддверии чемпионата мира по футболу-2018, об этом заявила председатель комиссии по безопасности московского парламента Инна Святенко (фракция «Единая Россия»).

По ее словам, в рамках партийного проекта депутаты начали обсуждать данную тему. Председатель комиссии вместе с активистами «Безопасной столицы» выходила в рейд по хостелам в Центральном округе Москвы, в ходе которого обнаружили в них мигрантов и отсутствие журналов регистрации гостей.

«Мы понимаем, что необходимы и нормативная база, и усиление работы в жилом секторе общественных пунктов по охране порядка, и полиции по выявлению квартир, которые сдаются. Потому что есть риск, что они сдаются не просто семье, а используются как хостел», — цитирует Святенко Агентство новостей «Москва».

Она отметила, что в связи с проведением в 2018 году в Москве матчей чемпионата мира ожидается большой наплыв туристов, которым необходимо будет предоставить возможности безопасного и законного размещения.

Напомним, по состоянию на конец октября в гостиницах Москвы было забронировано более 40 тыс. номеров, что составляет около 60% от всего номерного фонда гостиниц столицы. При этом в центре Москвы практически все номера забронированы, а часть из них уже оплачена.