Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Ветеран семь дней ходил к врачам, получал отказ и умер
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии певицы Леры Массквы
Что станет с жильем в 2018 году?
Ирина Безрукова примерила чувственный образ для новой фотосессии
Что известно о человеке, купившем самую дорогую картину в миреПокупателем самой дорогой картины Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд.
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
Ушел из жизни актер Александр Солдатов — СМИ
Джоли прогулялась по рынку в кардигане без белья
СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Пересильд составила Абрамовичу компанию в Большом театре - СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Назван телеканал, обогнавший "Первый" по популярности у зрителей
Горбачев ответил на слова посла США о его внучке
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8В Австрии взорвался крупнейший газовый хаб
11:35 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровчанам на заметку: изменения в расписании автобусных маршрутов

Это связано с переходом на зимнее время и переводом части автобусов из автоколонны «Южная» в базовое предприятие.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 декабря, AmurMedia.

Управление транспорта администрации Хабаровска информирует об изменениях в расписании автобусных маршрутов. В связи с переводом на зимнее расписание, переводом части подвижного состава из автоколонны «Южная» в базовое предприятие, расположенное на улице Промышленной, внесены следующие изменения в расписания муниципальных маршрутов №№ 18, 25, 56, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

Маршрут № 18 (изменения введены с 28 ноября). Время начала и окончания работы от остановочных пунктов «Индустриальный поселок» и «Аэропорт» и интервал движения не изменились. Добавлены дополнительные рейсы:

— от остановочного пункта «Южнопортовая» в сторону Южного микрорайона в будние дни в 6.12, 6.52, в выходные дни в 6.52;.

— от остановочного пункта «Индустриальный поселок» в 18.38, 19.18 до остановочного пункта «Ул. Большая».

Маршрут № 25 (изменения введены с 12 декабря). Время начала работы из Южного микрорайона не изменилось. В будние дни изменилось время начала работы от остановочного пункта «Уссурийский бульвар» с 6.36 на 6.20. В последний рейс из Южного микрорайона автобус отправляется вместо 22.30 в 22.40. Интервал движения в пиковые часы остался прежним (2−4 минуты), в вечернее время изменился с 7−10 минут до 5−8 минут. В выходные дни изменилось время начала работы от остановочного пункта «Уссурийский бульвар» с 6.36 на 6.24. В последний рейс из Южного микрорайона автобус отправляется вместо 22.32 в 22.47. Интервал движения в дневное время остался прежним (3−6 минут), в вечернее время изменился с 10−15 минут до 10−11 минут.

Маршрут № 56 (ежедневный, изменения введены с 28 ноября). Изменилось время начала работы от остановочного пункта «Краевой музыкальный театр» с 6.50 на 6.20. В пиковые часы и дневное время интервал движения не изменился (4−9 минут), в вечернее время после 19 часов интервал движения изменился с 27 минут до 18−20 минут.

С 21 декабря изменится расписание на маршруте № 35 в будние и субботние дни — время начала работы от остановочного пункта «Магазин № 39» с 6.14 изменится на 6.00.

Информация о плановом времени начала и окончания движения по муниципальным маршрутам, количестве транспортных средств, интервалах движения размещена на странице управления транспорта официального сайта администрации города Хабаровска в разделе «Иная информация» — «Информация для пассажиров».

Информацию о наличии транспортных средств на маршрутах, о прогнозе прибытия к остановочному пункту можно получить у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 91−02−07.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Новогодний марафон в Хабаровске: в гости к Деду Морозу, подарки, танцы, обнимашки
Жителей Хабаровска приглашают принять участие в акции «Рождественский подарок»
Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и Ираке
Снова «всё включено». Когда российские туристы вернутся в Египет
Путин повысил оклады федеральных чиновников
Роспотребнадзор проверяет сообщения о «пластиковом рисе»
Суд вынес приговор двум участникам теракта в Буденновске
Медведеву предложили ввести квоту на российские вина в магазинах
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
7 веселых новогодних закусок для детей Канапе — маленькие бутерброды «на один укус» — прекрасная закуска для новогоднего стола. Для детей предлагаем сделать их необычными. Возможно, попробовав «пингвина» из маслин или «ёлочку» с гуакамоле, дети — которые часто бывают консерваторами в еде — откроют для себя новые вкусы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь