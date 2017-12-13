Хабаровчанам на заметку: изменения в расписании автобусных маршрутов

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 13 декабря, AmurMedia.

Управление транспорта администрации Хабаровска информирует об изменениях в расписании автобусных маршрутов. В связи с переводом на зимнее расписание, переводом части подвижного состава из автоколонны «Южная» в базовое предприятие, расположенное на улице Промышленной, внесены следующие изменения в расписания муниципальных маршрутов №№ 18, 25, 56, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.

Маршрут № 18 (изменения введены с 28 ноября). Время начала и окончания работы от остановочных пунктов «Индустриальный поселок» и «Аэропорт» и интервал движения не изменились. Добавлены дополнительные рейсы:

— от остановочного пункта «Южнопортовая» в сторону Южного микрорайона в будние дни в 6.12, 6.52, в выходные дни в 6.52;.

— от остановочного пункта «Индустриальный поселок» в 18.38, 19.18 до остановочного пункта «Ул. Большая».

Маршрут № 25 (изменения введены с 12 декабря). Время начала работы из Южного микрорайона не изменилось. В будние дни изменилось время начала работы от остановочного пункта «Уссурийский бульвар» с 6.36 на 6.20. В последний рейс из Южного микрорайона автобус отправляется вместо 22.30 в 22.40. Интервал движения в пиковые часы остался прежним (2−4 минуты), в вечернее время изменился с 7−10 минут до 5−8 минут. В выходные дни изменилось время начала работы от остановочного пункта «Уссурийский бульвар» с 6.36 на 6.24. В последний рейс из Южного микрорайона автобус отправляется вместо 22.32 в 22.47. Интервал движения в дневное время остался прежним (3−6 минут), в вечернее время изменился с 10−15 минут до 10−11 минут.

Маршрут № 56 (ежедневный, изменения введены с 28 ноября). Изменилось время начала работы от остановочного пункта «Краевой музыкальный театр» с 6.50 на 6.20. В пиковые часы и дневное время интервал движения не изменился (4−9 минут), в вечернее время после 19 часов интервал движения изменился с 27 минут до 18−20 минут.

С 21 декабря изменится расписание на маршруте № 35 в будние и субботние дни — время начала работы от остановочного пункта «Магазин № 39» с 6.14 изменится на 6.00.

Информация о плановом времени начала и окончания движения по муниципальным маршрутам, количестве транспортных средств, интервалах движения размещена на странице управления транспорта официального сайта администрации города Хабаровска в разделе «Иная информация» — «Информация для пассажиров».