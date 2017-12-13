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11:42 (мск), источник: Nakanune.ru

МОК пожизненно дисквалифицировал двух свердловских хоккеисток

Международный Олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал шесть российских спортсменок, среди которых две свердловчанки. О дисквалификации спортсменок сообщается на официальном сайте МОК, передает корреспондент Накануне.RU.

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Речь идет о хоккеистках Инне Дюбанок, Екатерине Лебедевой, Екатерине Пашкевич, Анне Шибановой, Екатерине Смоленцевой и Галине Скиба.

При этом в МОК уточнили, что «дело, возбужденное против седьмого спортсмена, было закрыто без санкций».

Спортсменки признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Им запрещена аккредитация в любом качестве на все Олимпийские игры. Результаты Олимпиады в Сочи в 2014 году аннулированы.

В МОК также сообщили, что в настоящее время число дел, возбужденных дисциплинарной комиссией, достигло 46, 33 из них уже заслушаны. Там подчеркнули, что «некоторые расследования» все еще продолжаются. В частности, речь идет о судебном анализе бутылок. Поэтому, как отметили в МОК, «нельзя исключать, что могут существовать новые факты, которые оправдывали бы открытие новых дел».

Отметим, что Екатерина Лебедева и Екатерина Смоленцева — уроженки Свердловской области. Лебедева родилась в Екатеринбурге. В настоящее время спортсменка нападающая команды «Факел» (Коркино, Челябинская обл., прим.). Смоленцева родилась в Первоуральске. В настоящее время является игроком уфимской «Агидели».

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8 декабря© Ньюстюб
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