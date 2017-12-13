Порядка 100 тыс. болельщиков посетят Екатеринбург во время ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Как показал опыт проведения в России Кубка конфедераций, в Екатеринбург на игру прибудет немало мексиканцев. Высоким будет интерес к матчу в уральской столице и со стороны болельщиков из Франции, Швеции и Японии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что болельщикам будут активно помогать волонтеры, владеющие иностранными языками.

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Также иностранные гости получат памятки с ответами на часто задаваемые вопросы.

«На время ЧМ запустят колл-центр, специалисты которого будут готовы на разных языках предоставить всю необходимую информацию», — сообщается в пресс-релизе.

По словам заместителя главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергея Тушина, работы на «Екатеринбург Арене» завершены на 98%.

Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.