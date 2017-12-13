Порядка 100 тыс. болельщиков посетят Екатеринбург во время ЧМ-2018
Екатеринбург. 13 декабря.
Екатеринбург. 13 декабря.
«Как показал опыт проведения в России Кубка конфедераций, в Екатеринбург на игру прибудет немало мексиканцев. Высоким будет интерес к матчу в уральской столице и со стороны болельщиков из Франции, Швеции и Японии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что болельщикам будут активно помогать волонтеры, владеющие иностранными языками.
Также иностранные гости получат памятки с ответами на часто задаваемые вопросы.
«На время ЧМ запустят
По словам заместителя главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергея Тушина, работы на «Екатеринбург Арене» завершены на 98%.
Игры ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
По результатам жеребьевки в Екатеринбурге состоятся матчи между Египтом и Уругваем, Францией и Перу, Японией и Сенегалом, Мексикой и Швецией.