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11:34 (мск), источник: Новости Перми

В Перми в ноябре увеличилась рождаемость близнецов

Лидером по количеству двойняшек стал Индустриальный район. В целом в прошлом месяце рождение близнецов было зарегистрировано в каждом районе города.

В ноябре в Перми родились 1214 детей, из которых 614 мальчиков и 600 девочек. Также в прошлом месяце на свет появились 24 пары двойняшек. В аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 22 пары близнецов.

В Индустриальном районе родились шесть двоен, в Свердловском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах — по четыре, в Дзержинском районе — три, в Кировском — две, в Ленинском районе — одна.

Администрация Перми сообщает, что в ноябре заключили брак 688 пар.

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