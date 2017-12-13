В Перми в ноябре увеличилась рождаемость близнецов

В ноябре в Перми родились 1214 детей, из которых 614 мальчиков и 600 девочек. Также в прошлом месяце на свет появились 24 пары двойняшек. В аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 22 пары близнецов.



В Индустриальном районе родились шесть двоен, в Свердловском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах — по четыре, в Дзержинском районе — три, в Кировском — две, в Ленинском районе — одна.



Администрация Перми сообщает, что в ноябре заключили брак 688 пар.