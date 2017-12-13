Около 50 новогодних мероприятий пройдут у главной городской елки Ростова

Согласно информации из официальных источников, новогодние мероприятия у городской елки, установленной возле центрального входа в парк им. М. Горького, пройдут с 25 декабря 2017 года по 13 января 2018 года. В настоящее время готовятся их сценарии.

Главную елку Ростова откроют 29 декабря. Как отмечают в городском управлении культуры, в этом году открытие елки, которое пройдет с 16.00 до 18.00, будет отличаться от предыдущих лет масштабным театрализованным действием с использованием пиротехнического шоу.