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16:17 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 50 новогодних мероприятий пройдут у главной городской елки Ростова

Около 50 новогодних мероприятий планируется провести у главной городской елки донской столицы.

Согласно информации из официальных источников, новогодние мероприятия у городской елки, установленной возле центрального входа в парк им. М. Горького, пройдут с 25 декабря 2017 года по 13 января 2018 года. В настоящее время готовятся их сценарии.

Главную елку Ростова откроют 29 декабря. Как отмечают в городском управлении культуры, в этом году открытие елки, которое пройдет с 16.00 до 18.00, будет отличаться от предыдущих лет масштабным театрализованным действием с использованием пиротехнического шоу.

В новогоднюю ночь с 23.00 до 1.00 у городской елки пройдет концертная программа с участием творческих коллективов донской столицы. Будет организована трансляция поздравления президента РФ Владимира Путина на светодиодном экране.

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