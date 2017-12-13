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11:30 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

14 декабря в ряде домов Московского района Казани отключат воду

(Город Казань KZN.RU, 13 декабря). 14 декабря в ряде домов Московского района Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению двух водопроводов к водоводу.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 9.00 14 декабря до 11.00 15 декабря воды не будет по адресам:
ул. Воровского, 21, 23, 25,
ул. Восход — четные номера домов от № 24/105 до № 34/39, а также 29 и 29 (к.1),
ул. Гагарина — четные номера домов от № 26б/195 до № 48, а также 101, 103, 105,
ул. Декабристов, 195/26Б, 197а, 199, 203, 203а, 205,
ул. Королева — четные номера домов от № 10 до № 22, нечетные номера домов от № 21 до № 47,
ул. Мухамедьярова, 29, 34,
ул. Х. Туфана, 25, 26а, 28а,
ул. Анвара Каримова.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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