14 декабря в ряде домов Московского района Казани отключат воду

С 9.00 14 декабря до 11.00 15 декабря воды не будет по адресам:

ул. Воровского, 21, 23, 25,

ул. Восход — четные номера домов от № 24/105 до № 34/39, а также 29 и 29 (к.1),

ул. Гагарина — четные номера домов от № 26б/195 до № 48, а также 101, 103, 105,

ул. Декабристов, 195/26Б, 197а, 199, 203, 203а, 205,

ул. Королева — четные номера домов от № 10 до № 22, нечетные номера домов от № 21 до № 47,

ул. Мухамедьярова, 29, 34,

ул. Х. Туфана, 25, 26а, 28а,

ул. Анвара Каримова.