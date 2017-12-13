Белорусский храм собирает пожертвования в криптовалюте
Раковские гроши планируют потратить на реконструкцию храма в Ракове.
Раковские гроши планируют потратить на реконструкцию храма в Ракове.
Работа по восстановлению храма идет с 1993 года. Сначала по фотографиям воссоздали часовню, в 2015-м —
«Раковский грош — токен, выпущенный для сбора пожертвований, виртуальный аналог сувенирных монет», написано на сайте. Предполагается, что грош можно будет обменять в свечной лавке Преображенского храма в Ракове на сувенирную монету — одна монета за один грош.
Стоимость 1 гроша — 0,03 эфира (валюта с аббревиатурой ETH — вторая по популярности после биткоина). По текущему курсу это примерно 19,5 долларов.