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13:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Белорусский храм собирает пожертвования в криптовалюте

Раковские гроши планируют потратить на реконструкцию храма в Ракове.

Источник: Комсомольская правда
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Работа по восстановлению храма идет с 1993 года. Сначала по фотографиям воссоздали часовню, в 2015-м — браму-звонницу. Сейчас община Преображенского храма собирает деньги на восстановление храма. Причем современным способом — криптовалютой.

«Раковский грош — токен, выпущенный для сбора пожертвований, виртуальный аналог сувенирных монет», написано на сайте. Предполагается, что грош можно будет обменять в свечной лавке Преображенского храма в Ракове на сувенирную монету — одна монета за один грош.

Стоимость 1 гроша — 0,03 эфира (валюта с аббревиатурой ETH — вторая по популярности после биткоина). По текущему курсу это примерно 19,5 долларов.

Справка
Биткоины, блокчейны, криптовалюта

Откуда что берется, как работает и стоит ли в это инвестировать? Отвечаем на главные вопросы, касающиеся самого прогрессивного и обсуждаемого, но одновременно и самого загадочного финансового инструмента современности.

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