Воронежский Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для жалоб на такси

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области запустило «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами такси, сообщила пресс-служба мэрии во вторник, 12 декабря. Специалисты будут бесплатно консультировать горожан до 22 декабря.

«Горячая линия» будет работать в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45). Воронежцы смогут оставить отзывы о качестве услуг, а также получить рекомендации и консультации специалистов о правах потребителей, нормативных требованиях и самых распространённых нарушениях. Связаться со специалистов можно по бесплатному номеру 8 800 700 92 84.