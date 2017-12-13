Воронежский Роспотребнадзор открыл «горячую линию» для жалоб на такси
Специалисты будут консультировать горожан две недели.
Специалисты будут консультировать горожан две недели.
Управление Роспотребнадзора по Воронежской области запустило «горячую линию» по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами такси, сообщила
«Горячая линия» будет работать в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45). Воронежцы смогут оставить отзывы о качестве услуг, а также получить рекомендации и консультации специалистов о правах потребителей, нормативных требованиях и самых распространённых нарушениях. Связаться со специалистов можно по бесплатному номеру 8 800 700 92 84.
Также жители региона могут позвонить по телефонам территориальных отделов Управления:
в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах: 8 (47346) 2−08−29;.
в Борисоглебске, Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах: 8 (47354) 6−38−22;.
в Калачеевском, Воробьевском, Петропавловском районах: 8 (47363) 2−18−15;.
в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах: 8 (47391) 4−56−46 и 8 (47375) 4−15−24;.
в Новоусманском, Верхнехавском, Панинском, Рамонском районах: 8 (47341) 5−52−40 и 8 (47341) 5−41−51;.
в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах: 8 (47362)2−48−93;.
в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах: 8 (47396) 2−72−12 и 8 (47396) 2−76−16;.
в Семилукском, Нижнедевицком, Репьевском, Хохольском районах: 8 (47372) 2−17−68.
Дарья Крымова.