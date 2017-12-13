Красноярцы сдали на переработку почти 3,5 тонны макулатуры
Акция по сбору ненужной бумаги прошла в краевом центре с 20 ноября по 9 декабря.
Акция по сбору ненужной бумаги прошла в краевом центре с 20 ноября по 9 декабря.
В УК «ЖСК» завершился экологический марафон по сбору макулатуры при поддержке «Зелёной дружины СГК». Акция длилась три недели с 20 ноября по 9 декабря. За это время жители сдали на переработку 3 402 килограмма ненужной бумаги.
Бумажные отходы поочередно принимались в районных дирекциях УК «Жилищные системы Красноярска». Благодаря этому удалось охватить все районы Красноярска.
Управляющая компания проводит марафон два раза в год. Весной жители и экологические активисты сдали на утилизацию 3 843 килограмма макулатуры. Всего в этом году собрали 7 245 килограммов бумаги, которая пойдёт на переработку.
«Наши жители очень ответственные. Они принимают активное участие во всех экологических акциях, которые проводит ЖСК совместно с “Зеленой дружиной”: высаживают деревья, цветы и кустарники во дворах, сдают макулатуру. Они знают, что марафон проходит весной и осенью, периодически уточняют даты, ждут», — отметила Наталья Жавнова, генеральный директор УК «ЖСК».