Красноярцы сдали на переработку почти 3,5 тонны макулатуры

В УК «ЖСК» завершился экологический марафон по сбору макулатуры при поддержке «Зелёной дружины СГК». Акция длилась три недели с 20 ноября по 9 декабря. За это время жители сдали на переработку 3 402 килограмма ненужной бумаги.

Бумажные отходы поочередно принимались в районных дирекциях УК «Жилищные системы Красноярска». Благодаря этому удалось охватить все районы Красноярска.

Управляющая компания проводит марафон два раза в год. Весной жители и экологические активисты сдали на утилизацию 3 843 килограмма макулатуры. Всего в этом году собрали 7 245 килограммов бумаги, которая пойдёт на переработку.