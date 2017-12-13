Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В Рунете поражены наследством Броневого
7 поводов надеть шапку
Назван телеканал, обогнавший "Первый" по популярности у зрителей
Что станет с жильем в 2018 году?
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский отдыхают в Венеции
Экс-жене Джигарханяна грозит реальный срок Следственный комитет предъявил обвинение Виталине Цымбалюк-Романовской
Невзоров: «Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее. Понравилось»
Доллар не нужен: КНР подрывает экономику США - CМИ
«Меркель неожиданно высказалась о России, сменив позицию» - СМИ
РФ и Китай наносят мощный удар золотом по доллару
Мнение: в докладе НАТО читается, что РФ нет места в будущем
Актер Александр Солдатов умер в возрасте 45 лет
СМИ: Дакота Джонсон встречается с Крисом Мартином
Кайли Миноуг блистала на красной дорожке в Сиднее
Пересильд составила Абрамовичу компанию в Большом театре - СМИ
От рака умер актер Александр Солдатов — СМИ
Назван телеканал, обогнавший "Первый" по популярности у зрителей
Горбачев ответил на слова посла США о его внучке
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
12:05 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы сдали на переработку почти 3,5 тонны макулатуры

Акция по сбору ненужной бумаги прошла в краевом центре с 20 ноября по 9 декабря.

В УК «ЖСК» завершился экологический марафон по сбору макулатуры при поддержке «Зелёной дружины СГК». Акция длилась три недели с 20 ноября по 9 декабря. За это время жители сдали на переработку 3 402 килограмма ненужной бумаги.

Бумажные отходы поочередно принимались в районных дирекциях УК «Жилищные системы Красноярска». Благодаря этому удалось охватить все районы Красноярска.

Управляющая компания проводит марафон два раза в год. Весной жители и экологические активисты сдали на утилизацию 3 843 килограмма макулатуры. Всего в этом году собрали 7 245 килограммов бумаги, которая пойдёт на переработку.

«Наши жители очень ответственные. Они принимают активное участие во всех экологических акциях, которые проводит ЖСК совместно с “Зеленой дружиной”: высаживают деревья, цветы и кустарники во дворах, сдают макулатуру. Они знают, что марафон проходит весной и осенью, периодически уточняют даты, ждут», — отметила Наталья Жавнова, генеральный директор УК «ЖСК».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Красноярске могут установить памятник Дмитрию Хворостовскому
Банк скандально известного красноярского бизнесмена лишили лицензии
Госдума вводит ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка
Россия создаст в Сирии полноценную военно-морскую базу
Снова «все включено»: когда российские туристы вернутся в Египет
Путин повысил оклады федеральных чиновников
Роспотребнадзор проверяет сообщения о «пластиковом рисе»
Суд вынес приговор участникам теракта в Буденновске
Медведеву предложили ввести квоту на российские вина в магазинах
Спорт
Олимпийский рейс: 200 россиян поедут в Пхенчхан Выполнить нормативы недостаточно - их кандидатуру еще должен одобрить Международный олимпийский комитет
Авто
Трое россиян купили автомобили за 240 миллионов рублей каждый Как сообщил операционный директор люксового подразделения группы компаний «Авилон» Вагиф Бикулов, гиперкар Bugatti Chiron передали первому клиенту из России
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
«Бабий бунт» закрыли из-за недовольства зрителей Бузовой По словам сотрудника редакции шоу, проект «не зашел» и его действительно закрывают
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
Женщина, одевавшая Голливуд: 8 фактов об Эдит Хед Эдит Хед — самый титулованный и известный художник по костюмам в мире. За свою долгую жизнь она поработала почти со всеми голливудскими звездами
Дети
7 веселых новогодних закусок для детей Канапе — маленькие бутерброды «на один укус» — прекрасная закуска для новогоднего стола. Для детей предлагаем сделать их необычными. Возможно, попробовав «пингвина» из маслин или «ёлочку» с гуакамоле, дети — которые часто бывают консерваторами в еде — откроют для себя новые вкусы.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь