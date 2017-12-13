Краевые депутаты предложили увеличить штрафы для нарушителей на ж/д переездах

Источник: РИА "Новости"

Депутаты Законодательного Собрания края обратятся к своим коллегам из Госдумы с предложением повысить штрафы для водителей, которые нарушают правила проезда через железнодорожные пути. Эту инициативу народные избранники обсудили сегодня на комитете по безопасности и защите прав граждан.

Депутаты напомнили, что уровень аварий по вине водителей остается высоким. На заседании привели статистику «РЖД», согласно которой, в 2017 году произошло 245 ДТП, 201 человек пострадал, 65 — погибли. За 11 месяцев 2017 года на Красноярской железной дороге зафиксировано 7 ДТП, в которых погибли 3 человека.

Причиной всех дорожно-транспортных происшествий является грубое нарушение водителями требований статьи 12.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях. В частности, пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на него при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора. Сейчас за это предусмотрен штраф — 1 тысяча рублей или лишение права управления транспортным средством. Но данная мера недостаточна и неэффективна, считают парламентарии.

«Учитывая создавшееся неблагополучное положение с безопасностью движения на железнодорожных переездах и в целях снижения аварийности, количества правонарушений, депутаты Законодательного Собрания обращаются с просьбой рассмотреть вопросы усиления административной ответственности за противоправные действия при пересечении железнодорожных путей, совершенные водителями транспортных средств», — говорится в проекте обращения.

Председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков подчеркнул актуальность вопроса: