Краевые депутаты предложили увеличить штрафы для нарушителей на ж/д переездах
Эту инициативу на рассмотрение народные избранники намерены отправить в Госдуму.
Эту инициативу на рассмотрение народные избранники намерены отправить в Госдуму.
Депутаты Законодательного Собрания края обратятся к своим коллегам из Госдумы с предложением повысить штрафы для водителей, которые нарушают правила проезда через железнодорожные пути. Эту инициативу народные избранники обсудили сегодня на комитете по безопасности и защите прав граждан.
Депутаты напомнили, что уровень аварий по вине водителей остается высоким. На заседании привели статистику «РЖД», согласно которой, в 2017 году произошло 245 ДТП, 201 человек пострадал, 65 — погибли. За 11 месяцев 2017 года на Красноярской железной дороге зафиксировано 7 ДТП, в которых погибли 3 человека.
«Учитывая создавшееся неблагополучное положение с безопасностью движения на железнодорожных переездах и в целях снижения аварийности, количества правонарушений, депутаты Законодательного Собрания обращаются с просьбой рассмотреть вопросы усиления административной ответственности за противоправные действия при пересечении железнодорожных путей, совершенные водителями транспортных средств», — говорится в проекте обращения.
Председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков подчеркнул актуальность вопроса:
«Увеличилось количество транспортных потоков, автомобилей в личном пользовании, у предприятий. Растет и число происшествий, пострадавших в них. Статья 12.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает наказание в размере одной тысячи рублей. Это небольшая сумма за данное правонарушение, сейчас ГИБДД штрафует водителей на большие суммы за менее значительные нарушения. Поэтому сегодня комитет единодушно поддержал решение обратиться в Госдуму с просьбой об увеличении штрафных санкций. На заседании сессии, которое состоится 19 декабря, надеюсь, все депутаты поддержат наше обращение. Этому, безусловно, предшествовала работа с железнодорожниками: мы изучали статистику, встречались с экспертами, руководителями Красноярской железной дороги. И здесь мнение также было единодушным — поддержать это обращение».