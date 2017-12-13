Штраф «вдогонку» за ремонты дорог получил красноярский экс-чиновник

Бывший руководитель «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» Сергей Маркатюк ответит за качество ремонта ул. Норильской и дорог в Северном. УФАС счел, что экс-чиновник превысил свои полномочия самовольно изменив в контракте условия оплаты. Изначально прописанное «по окончании всех работ» по его воле превратилось в «ежемесячно». Кроме того, прокуратура выявила факты неэффективного расходования и хищения бюджетных средств. По заявлению прокуратуры, они стали возможны «из-за ненадлежащего контроля со стороны департамента городского хозяйства администрации города, МКУ “УДИБ”». В итоге бывшему директору выписан штраф в размере 60 тыс. руб.