Штраф «вдогонку» за ремонты дорог получил красноярский экс-чиновник
60 тысяч рублей обязан выплатить Сергей Маркатюк за самовольство и ненадлежащий контроль.
60 тысяч рублей обязан выплатить Сергей Маркатюк за самовольство и ненадлежащий контроль.
Бывший руководитель «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» Сергей Маркатюк ответит за качество ремонта ул. Норильской и дорог в Северном. УФАС счел, что
За аналогичное нарушение при ремонте пр. Мира и ул. Карла Маркса Маркатюка уже оштрафовали на 80 тыс. руб.