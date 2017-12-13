«Последние джедаи» исполнят для хабаровчан космическую оперу

Грядущий четверг подведёт черту под терпеливым ожиданием фанатов космической оперы «Звёздные войны», которые ровно два года следили за скудными новостями, связанными со съёмками восьмого эпизода саги. В 2016-м, правда, поклонники получили передышку в виде спин-оффа под названием «Изгой-1» (который в российском прокате получил такое громоздкое название, что его лень писать полностью) — его сюжет вновь уводил зрителя в вымышленное прошлое вымышленной вселенной, но фильм всё равно заработал кучу денег и почти всем понравился.

«Последние джедаи» обещают публике зрелище невиданного размаха — другого и быть не может, если вспомнить, сколько компания Disney заплатила отцу-основателю Джорджу Лукасу за франшизу, и прикинуть, как быстро она хочет всё это дело обернуть в чистую прибыль. В режиссёрском кресле оказался Райан Джонсон — он должен был снимать первый «постлукасовский» эпизод, но что-то пошло не так и «Пробуждение силы» досталось Дж. Дж. Абрамсу, который, как известно, поставит и заключительную часть трилогии. Из чего мы делаем вывод, что российская политика такая не одна.

Джонсон до этого блокбастеров не снимал — новички нынче в моде. Больше всего режиссер известен участием в работе над сериалом «Во все тяжкие», а также философской притчей «Петля времени», которую непросто досмотреть до конца. Но надо. Впрочем, вряд ли предыдущий опыт сильно пригодился ему при съёмках «Звёздных войн». Оператора постановщик привёл с собой: одной из последних работ его давнего коллеги Стива Йедлина стал «Разлом Сан-Андреас», в котором, собственно, кроме картинки и Александры Даддарио с некоторых ракурсов больше ничего и не было. А сценарий Джонсон написал сам, указав в титрах старика Лукаса как создателя персонажей.

Список знаменитостей, занятых в «Последних джедаях» в качестве актёров, перечислять не станем — скажем только, что фильм, вероятно, будет похож на вечеринку после вручения «Оскара». Участие Бенисио Дель Торо в ней гарантировано, поговаривают, что пропустить стаканчик заглянет и Том Харди. Говорить что-то про сюжет и вовсе преступно — пойдёмте скорее смотреть.

Как ни странно, в этот же четверг в прокат выходят и другие фильмы. Самым заметным среди них можно назвать историческую драму «Виктория и Абдул» о королеве Великобритании, но её пока нет в расписании хабаровских кинотеатров, так что не видать вам Джуди Денч. Довольствоваться придётся, например, «совсем не чёрной» отечественной комедией «Девушка с косой», которая примечательна наличием в касте сразу двух актёров Добронравовых — отца и сына.

Для тех, кому ничего не говорят слова «Татуин» и «ситх», есть и ещё одна альтернатива — ужастик «Полуночный человек», сделанный строго по шаблонам: герои будут играть в игру, а потом из шкафа полезет какая-то кровожадная гадость, вынесенная в название фильма. В хорроре снялся Роберт Инглунд, который давным-давно, вот в этой галактике сыграл Фредди Крюгера и благодаря этой роли до сих пор остаётся на плаву.