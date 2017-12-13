«Последние джедаи» исполнят для хабаровчан космическую оперу
Восьмой эпизод легендарных «Звёздных войн» стартует в российских кинотеатрах.
Восьмой эпизод легендарных «Звёздных войн» стартует в российских кинотеатрах.
Грядущий четверг подведёт черту под терпеливым ожиданием фанатов космической оперы «Звёздные войны», которые ровно два года следили за скудными новостями, связанными со съёмками восьмого эпизода саги. В 2016-м, правда, поклонники получили передышку в виде
«Последние джедаи» обещают публике зрелище невиданного размаха — другого и быть не может, если вспомнить, сколько компания Disney заплатила
Джонсон до этого блокбастеров не снимал — новички нынче в моде. Больше всего режиссер известен участием в работе над сериалом «Во все тяжкие», а также философской притчей «Петля времени», которую непросто досмотреть до конца. Но надо. Впрочем, вряд ли предыдущий опыт сильно пригодился ему при съёмках «Звёздных войн». Оператора постановщик привёл с собой: одной из последних работ его давнего коллеги Стива Йедлина стал «Разлом Сан-Андреас», в котором, собственно, кроме картинки и Александры Даддарио с некоторых ракурсов больше ничего и не было. А сценарий Джонсон написал сам, указав в титрах старика Лукаса как создателя персонажей.
Список знаменитостей, занятых в «Последних джедаях» в качестве актёров, перечислять не станем — скажем только, что фильм, вероятно, будет похож на вечеринку после вручения «Оскара». Участие Бенисио Дель Торо в ней гарантировано, поговаривают, что пропустить стаканчик заглянет и Том Харди. Говорить
Как ни странно, в этот же четверг в прокат выходят и другие фильмы. Самым заметным среди них можно назвать историческую драму «Виктория и Абдул» о королеве Великобритании, но её пока нет в расписании хабаровских кинотеатров, так что не видать вам Джуди Денч. Довольствоваться придётся, например, «совсем не чёрной» отечественной комедией «Девушка с косой», которая примечательна наличием в касте сразу двух актёров Добронравовых — отца и сына.
Для тех, кому ничего не говорят слова «Татуин» и «ситх», есть и ещё одна альтернатива — ужастик «Полуночный человек», сделанный строго по шаблонам: герои будут играть в игру, а потом из шкафа полезет
Также в хабаровских кинотеатрах состоятся премьеры американской комедии «Санта и компания» и российской — «Новогодний переполох». Как видите, названия соответствуют общему настроению. Всё ещё можно посмотреть фильмы «Легенда о Коловрате», «Счастливого дня смерти», «Плохие мамочки 2», «Цепной пёс», «Последний богатырь» и другие.